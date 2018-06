Neuhausen Klares Votum für Amtäcker

Neuhausen / Regine Lotterer

Metzingen investiert weiter in Betreuungsplätze für Mädchen und Jungen: In Neuhausen sollen zwei neue Krippen- und zwei neue Kindergartengruppen entstehen, um den steigenden Bedarf zu decken. Die Stadtverwaltung schlägt vor, die Einrichtung in der Amtäckerstraße und damit im Neubaugebiet anzusiedeln.

Plätze reichen nicht mehr

In seiner Sitzung am Dienstag hat sich der Neuhäuser Ortschaftsrat einstimmig für diese Variante ausgesprochen, heute trifft der Gemeinderat die endgültige Entscheidung. Sollten auch die Stadträte für den Standort Amtäcker votieren, wird das Projekt zügig vorangetrieben, denn die Zeit drängt. Momentan reichen die vorhandenen Plätze, die es in Metzingen gibt, noch aus, im Kindergartenjahr 2020/21 wird es indessen eng, besonders in Neuhausen, weswegen dort zuerst gebaut wird. Aber auch in der Kernstadt werden die Plätze deutlich aufgestockt, hier sollen insgesamt zwei Kindergarten- und vier Krippengruppen geschaffen werden.

Um einen geeigneten Bauplatz für das Neuhäuser Kinderhaus zu finden, hat die Stadtverwaltung eine aufwendige Untersuchung gestartet. Zwölf potenzielle Standorte nahmen die Fachleute unter die Lupe, im Blick hatte die Verwaltung sowohl Grundstücke, die der Stadt gehören, als auch solche, die in Privatbesitz sind. Um herauszufinden, welches Gelände ideal ist, erstellten die Experten einen Kriterienkatalog, wie Konrad Berger, Leiter des Amtes für Planen und Bauen, im Ortschaftsrat ausführte. Weit oben rangierte dabei die Frage, wie rasch der erste Spatenstich erfolgen kann und wie gut das Gelände erreichbar ist.

Maximal fünf Gruppen

Die höchste Punktzahl erhielt dabei eindeutig das Grundstück in der Amtäckerstraße. Es gehört der Stadt und ist im Bebauungsplan bereits als Standort für einen Kindergarten ausgewiesen. Das Areal, so Berger, liege ideal in einem modernen Wohngebiet, ausreichend Parkmöglichkeiten seien ebenfalls vorhanden. Außerdem haben die Kinder künftig einen direkten Blick auf Weinberg und Hofbühl.

In den Blick genommen hat die Stadtverwaltung auch den bereits bestehenden Kindergarten Albstraße. Für das Gelände gab es ebenfalls gute Noten, wiewohl die Amtäckerstraße besser abschnitt. In der Albstraße, erklärt Konrad Berger, müsste angebaut werden, weswegen zunächst der Bestand detailliert zu untersuchen sei. Eine lange und komplizierte Planung stehe freilich einem raschen Baubeginn entgegen. Zudem wären in der Albstraße nach Abschluss der Arbeiten sechs Gruppen mit insgesamt 120 Plätzen angesiedelt. Zu viel, denn der Gemeinderat hat bereits 2012 festgelegt, fünf Gruppen als maximale Größe für eine solche Einrichtung zuzulassen.

Die Entscheidung für den von der Verwaltung vorgeschlagenen Standort falle ihm leicht, betonte Ortschaftsrat Karl Schäfer. Einerseits stelle das Gebiet Amtäcker langfristig die meisten Kinder für die neuen Gruppen, zum anderen sei die Nähe zu den Streuobstwiesen ideal. „Die Kinder sind mit ein paar Schritten in der Natur, ohne eine Straße zu queren kommen sie bis an den Falkenberg.“

Günter Hau ist zwar ebenfalls vom Standort Amtäcker überzeugt, auch wegen dessen „Scharnierfunktion“ nach Metzingen, möchte aber die Albstraße nicht aus dem Blick verlieren. „Falls es in der Hardtsiedlung und im Bereich hinter der Kirche einen Generationswechsel gibt, kann das die Albstraße auffangen?“ wollte Hau von der Verwaltung wissen.

Klaus Rümmelin denkt in eine ähnliche Richtung. Er hat einerseits die Hardtsiedlung im Blick, andererseits potenzielle Baugebiete an der Stauseestraße und im Gebiet Pfaubrunnen. „Wir sollten auch in Richtung Roßfeld ein Angebot haben“, betonte Rümmelin deshalb. „Mein Gefühl sagt mir, dass wir dort auch etwas tun müssen.“ Schließlich konzentrieren sich die Betreuungseinrichtungen derzeit auf den Bereich rund um den Hofbühl.

Damit rannte er bei Ortsvorsteherin Lilli Reusch offene Türen ein: „Ich bin da bei Dir.“ Nun müsse abgewartet werden, wie sich der Bedarf entwickelt. Außerdem gelte es nun, mit der Kirchengemeinde und dem neuen Pfarrer ins Gespräch zu kommen, da die Kirche Trägerin des Kindergartens Albstraße ist. Dort gibt es momentan noch keine Ganztagesbetreuung, wie Peter Nißle, der bei der Stadt für die Kindergärten zuständig ist, sagt. Wenn sich das ändere, so Nißle, steige dort womöglich auch die Nachfrage.