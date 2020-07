Das Thema Kinder beschäftigt den Bempflinger Gemeinderat nachhaltig: Die Sanierung der Grundschule „Auf Mauern“ befindet sich auf der Zielgeraden, mit Beginn des neuen Schuljahres soll dort wieder der Unterricht stattfinden. Und schon steht die nächste Baumaßnahme an: Bei der Sitzung am Dienstag im Dorfgemeinschaftshaus stellten die Gemeinderäte die Weichen für einen Umbau des Kindergartens Hanflandweg, dort soll eine Krippengruppe eingerichtet werden.

Ab Sommer 2021 Plätze für zehn Kinder mehr

Wenn alles klappt, werden dort ab Sommer 2021 zehn Kinder im Alter von einem bis drei Jahren betreut. Es gibt wieder mehr Kinder in Bempflingen und darauf muss die Gemeinde reagieren. Derzeit existieren 30 Krippenplätze, der Bedarf steigt jedoch, so dass im kommenden Kindergartenjahr 2020/21 nicht alle Kinder einen Platz bekommen. Die Fachberaterin Kariane Höhn hatte in den vergangenen Monaten die Potenziale der vorhandenen Betreuungsplätze untersucht und in der Mai-Sitzung des Gemeinderats eine klare Empfehlung ausgesprochen: Im Kindergarten Hanflandweg – dort werden Kinder im Alter von über drei Jahren in 1,5 Gruppen betreut – kann eine vierte Krippengruppe eingerichtet werden.

Durch Erweiterung wird Umbau notwendig

Damit lässt sich ein Neubau an einem vierten Standort vermeiden. Dafür sind jedoch in dem bestehenden Gebäude, das in den 60er-Jahren gebaut und in den 90er-Jahren durch einen Mehrzweck-Bewegungsraum erweitert sowie 2013 energetisch saniert wurde, Umbaumaßnahmen notwendig. Der 61 Quadratmeter große Gruppenraum muss abgeteilt werden, die dort stehende Wichtelburg wird abgebaut und es entsteht ein abgetrennter 15 Quadratmeter großer Schlafraum.

Zudem ist es notwendig, die Erwachsenentoilette umzubauen und dort einen WC-Bereich für Kleinkinder einzurichten. Das einstige Büro, das heute als Abstell- und Lagerraum genutzt wird, soll zu einer Erwachsenentoilette plus Fläche für Spinde der Erzieherinnen umgebaut werden. Im Garten ist ein Bereich für die Kleinkinder auszuweisen, der direkt vom neuen Gruppenraum zugänglich sein muss.

3,2 Millionen Euro Kosten eingeplant

Für die Kindergartenkinder wird ein zusätzlicher Ausgang in den Garten notwendig sein. Die geschätzten Kosten werden sich auf rund 180 000 Euro belaufen, mit den Planleistungen wird Architekt Klaus Hess beauftragt.

Insgesamt werden sich die Kosten laut Kämmerin Tanja Galesky auf etwa 3,2 Millionen Euro belaufen und damit bewege man sich im anvisierten finanziellen Rahmen von 3,3 Millionen Euro. Die Baumabnahme wird in mehreren Schritten vollzogen, mit der Abnahme des Brandschutzes geht’s laut Plan am 8. August los. „Wir gehen davon aus, dass wir in der zweitletzten Ferienwoche umziehen können“, erklärte Galesky. „So bleibt eine Woche Zeit zum Einräumen.“