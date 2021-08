Rennen, schwingen, springen, werfen, balancieren – den Kids geht es richtig gut in der Hofbühlhalle. Nicht weniger als 48 Kinder in der ersten und 34 Kinder in der zweiten Woche hatten sich zum Feriensportprogramm der Kindersportschule (Kiss) angemeldet. Für deren neuen Sportlichen Leiter, den S...