„Das fällt uns natürlich superschwer“, sagt Dekan Michael Karwounopoulos. Doch es hilft alles nichts: Die Evangelische Landeskirche in Württemberg hat am Samstag entschieden: Von Montag, 16. März, an werden alle Gottesdienste in ihrem Zuständigkeitsbereich „aufgrund der Corona-Krise“ bis auf Weiteres abgesagt. Nur Beerdigungen sind von dieser „dringenden Empfehlung“ ausgenommen.

Für Sonntag, 15. März, lasse sich eine generelle Absage nicht mehr organisieren, erklärt der für den Kirchenbezirk Bad Urach -Münsingen zuständige Dekan. Alle Gottesdienstbesucher rechtzeitig über den Ausfall zu informieren, wäre so kurzfristig einen Tag vorher nicht mehr möglich.

Pfarrer entscheiden

Dieses Wochenende werden Gottesdienste deshalb zum Teil noch gefeiert, vor allem dort, wo nicht mit mehr als 90 Besuchern zu rechnen war. Doch in Hülben etwa, wo regelmäßig um die 300 Menschen den Sonntagsgottesdienst besuchen, sind diesen Sonntag schon die Kirchenpforten zu.

Mesner stoppen Einlass von mehr als 100 Gläubigen

Andernorts liegt es im Ermessen des Pfarrers, ob er seine Kirche öffnet und seinen Gottesdienst wie geplant abhält. Falls ja, obliege es den jeweiligen Mesnern, maximal 90 Besucher einzulassen, erklärt Michael Karwounopoulos. Danach gelte: „Die Veranstaltung ist geschlossen“, teilt Dekan Karwounopoulos nach der von der Landeskirche veröffentlichten Empfehlung am Samstagnachmittag auf Nachfrage mit.

Kirche in Zeiten von Corona Gottesdienste finden eingeschränkt statt Bad Urach

Die Landeskirche rate den zur Risikogruppe der Coronainfektion gehörenden Gemeindegliedern ohnehin derzeit vom Kirchgang ab. Stattdessen empfehle sie ausdrücklich die im Fernsehen übertragenen Gottesdienste.

Predigt to go

„Wir haben Pfarrerinnen und Pfarrer gebeten, zur üblichen Gottesdienstzeit vor Ort zu sein, die Glocken sollen läuten und aktuelle Predigten und Andachten zum Mitnehmen zur Verfügung gestellt werden“, erklärt Landesbischof July in der Mitteilung der Landeskirche. Eine landeskirchenweite Anordnung könne die Landeskirche aufgrund der Selbständigkeit der Gemeinden gegenwärtig nicht verfügen.

Ein „Riesendilemma“

Gerade als „Organisation, die gerne einlädt“, wie der Bad Uracher Dekan Karwounopoulos sagt, und deren zugrundeliegende Schrift vorsieht, den Kranken die Tür offenzuhalten, stehe die Kirche dieser Tage natürlich vor einem „Riesendilemma“. Aber: „Wir wollen ja das Beste.“ Und das sehen die Verantwortlichen im Moment in der Vermeidung von Zusammenkünften. Die Telefone der Pfarrämter immerhin sind weiter geschaltet.

Im Zweifel: Anrufen!

Wer am Sonntag, 15. März, unsicher ist, ob in seiner oder ihrer Heimatkirche Gottesdienst gefeiert wird, solle im Pfarramt anrufen, rät der Dekan. Jüngere Gemeindeglieder, die gewöhnlich eher online sind als ältere, werden gebeten, dies ihren Verwandten, Nachbarn und Freunden weiterzugeben.

Bischof betont Nächstenliebe

Landesbischof July erklärt zu diesem Zwiespalt: „In dieser Situation bedeutet verantwortliches Handeln für uns als Kirchenleitung, den Empfehlungen zu folgen und beizutragen, die Infektionsketten zu unterbrechen. Es gilt dabei, den Schwachen in der Gesellschaft ein Zeichen der Nächstenliebe zu geben. Für andere zu sorgen ist ein Grundauftrag der Christen. Auch wenn wir keine öffentlichen Gottesdienste feiern, ist Fürbitte und Hilfe für andere, in der Gemeinde und Nachbarschaft unser Auftrag. Dabei wissen wir uns von Gott getragen und setzen unser Vertrauen auf ihn.“