Die Katze ist zu versorgen, weil Frauchen ins Krankenhaus muss oder die Vorhänge sollten mal wieder in die Wäsche, das Abhängen fällt aber schwer: Es gibt unzählige Situationen, in denen Menschen jeden Alters Unterstützung brauchen. In Dettingen finden sie Hilfe bei der Gabenbörse „Füreina...