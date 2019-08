Diesmal bekommt es der Eberhofer mit seinem bisher schlimmsten Widersacher zu tun: Cholesterin. Ab jetzt gibt’s nur noch gesundes Essen von der Oma. Und wie immer ist die Idylle von Niederkaltenkirchen durch allerhand Kriminalität getrübt: „Leberkäsjunkie“ läuft von Donnerstag bis Sonntag um 18.15 Uhr und von Montag bis Mittwoch um 20.30 Uhr.

Im Jahr 1999 überlebt Teenager Celeste eine gewaltsame Tragödie. Nachdem sie bei einem Gedenkgottesdienst gesungen hat, verwandelt sich Celeste in einen aufblühenden Popstar. Etwa im Jahr 2017 schafft Celeste ein Comeback. Auf der Tour für ihr sechstes Album muss die unzähmbare, unflätige Pop-Ikone ihre persönlichen und familiären Kämpfe überstehen. „Vox Lux“ ist von Donnerstag bis Sonntag um 20.30 Uhr sowie Montag und Dienstag um 18 Uhr zu sehen.

Kaum schließt sich morgens die Haustür, beginnt ein buntes Treiben: Im neuesten Abenteuer wird das geheime Leben von Max & Co. erneut durcheinandergewirbelt, als plötzlich ein kleines Menschenbaby behütet werden muss. „Pets 2“ ist Samstag und Sonntag um 16 Uhr zu sehen.

Alice arbeitet in einem Callcenter in der Peripherie von Zürich. Sie verkauft Internet- und Krankenkassenangebote. Inspiriert von ihrem Job ruft sie alleinstehende Großmütter an und täuscht ihnen vor, sie sei ihre Enkelin in Geldnot. „Dene wos guet geit“ läuft am Mittwoch um 18.30 Uhr.

Im Rahmen des Kinderferienprogramms der Stadt Bad Urach läuft am Mittwoch um 14 Uhr „Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks“.