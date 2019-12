Das Luna-Filmtheater in Metzingen kann noch mindestens fünf Jahre am gewohnten Standort, in der Eisenbahnstraße 19, betrieben werden. Das haben haben die Betreiber des Luna (der Stadtjugendring Bad Urach), die Volksbank Ermstal-Alb, der das Gebäude gehört, und die Stadt Metzingen am Mittwoch vor der Presse bekanntgegeben.

Mietvertrag mit fünf Jahren Laufzeit

Für die Zeit danach wird schon jetzt nach einer geeigneten Lösung für das Kino gesucht: Metzingens Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler hat sich dieser Aufgabe angenommen: „Da sehe ich mich in der Pflicht.“ Der Mietvertrag mit fünf Jahren Laufzeit wurde am Dienstag unterschrieben.