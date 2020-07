Wenn Kinder ein Schulhaus beziehen, dann ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Im Fall des Alten Schulhauses in Hülben aber ist es doch eine unvorhergesehene Überraschung.

Komplette Sanierung des alten Schulhauses noch nicht abgeschlossen

Aktuell wird das Alte Schulhaus im zweiten Bauabschnitt komplett saniert, es soll noch in diesem Jahr fertig werden. Danach sollten mehrere Vereine und die Ganztagsbetreuung in das Gebäude einziehen. Unabhängig davon laufen in der Gemeinde die Planungen zu zwei Großprojekten: dem Bau eines Präventions- und Gesundheitszentrums und eines neuen Kinderhauses.

Wie gehören nun alle drei „Baustellen“ am alten Schulhaus zusammen?

Das Gesundheitszentrum entsteht in der Ortsmitte auf dem Gelände des derzeitigen Kindergartens. Dieser muss dafür natürlich zuvor abgerissen werden, was der Gemeinderat auch schon vor dem Corona-Lockdown beschlossen hatte. Der Bau soll nach Möglichkeit im Mai oder Juni kommenden Jahres beginnen.

Zeitgleich wird im Gebiet Dürrlau-Nord auch mit der Errichtung des neuen Kinderhauses begonnen. Dafür wird eine Bauphase von etwa eineinhalb Jahren eingeplant. Die Kinder könnten also zum Jahreswechsel 2022/23 ihr neues Reich beziehen.

Gemeinderat suchte nach Alternativen für die Unterbringung der Kinder

Für die Zeit zwischen dem Abriss des alten und dem Einzug ins neue Kinderhaus muss nun eine Übergangslösung her. Zwei Varianten hatte der Gemeinderat dafür zur Auswahl:

Erstens ein Containerdorf aus 35 Elementen, das man im Bereich des Wohnmobilplatzes im Gebiet Rietenlau hätte aufbauen können.

Zweitens der Umzug des gesamten Kindergartens in das Alte Schulhaus, in das man außer einer zusätzlichen kleinkindgerechten WC-Anlage nicht viel zusätzlich investieren müsste.

Da die Container mit einer monatlichen Miete von rund 35 000 Euro den Haushalt der Gemeinde zusätzlich belastet hätten, sahen die Gemeinderäte keinerlei Veranlassung zur Diskussion. Ohne Wortmeldung oder Gegenstimme entschieden sie sich für das Alte Schulhaus. „Diese Variante hat auch die Kindergartenleitung befürwortet“, sagte Bürgermeister Siegmund Ganser, der freilich auch auf die Nachteile dieser Lösung hinwies. Fehlende Parkplätze, ein Außenbereich, der keine Grünflächen aufweist und natürlich die wegfallenden Räumlichkeiten für die Vereine zählte er auf.

Nach den Sommerferien sollen Gespräche mit den Vereinen geführt werden

„Wir werden versuchen, diese Übergangsphase so kurz wie möglich zu halten“, sagte Ganser. Die Verwaltung werde nach den Sommerferien das Gespräch mit den betroffenen Vereinen suchen, „wir bekommen alle im Ort unter“, versprach er.

Das Thema Kindergarten kam dann auch in der Bürgerfragestunde zur Sprache: Was, wenn das Gesundheitszentrum mangels Finanzierung gar nicht gebaut würde, wollte ein Bürger wissen. Stand heute werde das Zentrum gebaut, wenn nicht, dann könne man natürlich auf den zeitnahen Abriss des alten Kindergartens verzichten, entgegnete Ganser.