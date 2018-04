Neuhausen Kinderbetreuung: Stadt will zehn neue Gruppen schaffen

Metzingen / Regine Lotterer

Metzingen hat sich zu einem beliebten Wohnort gerade für junge Familien entwickelt. Deshalb investiert die Stadt schon seit Jahren kräftig in den Ausbau der Kinderbetreuung. Obwohl die Kapazitäten in den vergangenen Jahren also deutlich gewachsen sind, fehlen inzwischen wieder Plätze, sowohl im Kindergartenbereich als auch bei der Kleinkinderbetreuung, wie Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler und Peter Nißle, Leiter des Fachbereichs Familie und Soziales bei der Stadt Metzingen, den Neuhäuser Ort­schaftsräten erläuterten.

Gemeinderat berät heute

Um auf die steigende Nachfrage möglichst passgenau reagieren zu können, hat die Stadt eine Bedarfsplanungsgruppe ins Leben gerufen, in der außer der Stadtverwaltung unter anderem die Kirchen, der Tagesmütterverein und Erzieherinnen vertreten sind.

Erarbeitet hat diese Gruppe nun einen Plan für die Kinderbetreuung in der Stadt, der am Dienstag in Neuhausen erstmals öffentlich vorgestellt worden ist. Darin wird vorgeschlagen, in Neuhausen zwei zusätzliche Kindergarten- und zwei zusätzliche Krippengruppen zu schaffen. Für die Kernstadt sehen die Fachleute Bedarf für zwei zusätzliche Kindergarten- und vier zusätzliche Krippengruppen. Der Ort­schaftsrat Neuhausen stimmte dem Bedarfsplan am Dienstag einmütig zu, am heutigen Donnerstag berät der Gemeinderat über das Thema. Sollte auch dieses Gremium die Empfehlung absegnen, gehen die Planungen zügig voran, wie OB Fiedler erklärt. Schließlich sollen die zusätzlichen Plätze möglichst rasch bereit stehen. An welchem Standort die neuen Kapazitäten entstehen, ist freilich noch nicht entschieden. Das hat Fiedler am Dienstag ausdrücklich betont. Er reagierte damit auch auf Gerüchte, die diesbezüglich in der Stadt kursieren, wie er erklärte: „Ich staune über das, was durch den Raum geistert.“ Selbstredend arbeite die Stadt an einer Analyse potenzieller Standorte, diese sei jedoch noch nicht fertig. „Wir müssen schließlich gut überlegen, wo und wie wir bauen.“ Die Neuhäuser hoffen indessen darauf, dass in ihrem Stadtteil Neues entsteht, wie Ortsvorsteherin Lilli Reusch erklärte. Diesbezügliche Klarheit dürfte es recht schnell geben, im Augenblick gehen die Verantwortlichen nämlich davon aus, dass der entsprechende Baubeschluss noch vor der Sommerpause fällt.

Grashüpfer mit dabei

Um die Zeit bis zur Inbetriebnahme neuer Einrichtungen zu überbrücken, sollen ab dem neuen Kindergartenjahr 2018/19 in den Kinderhäusern Hart-Hölzle und Kelternstraße für zwei Jahre je fünf zusätzliche Krippenplätze eingerichtet werden. Denn gerade bei der Kleinkindbetreuung herrscht derzeit Mangelverwaltung, wie es Peter Nißle formuliert. Mit großem Aufwand und dank erheblicher Flexibilität von Eltern und teilweise von Arbeitgebern sei es momentan noch möglich, zumutbare Lösungen zu finden. Steige die Nachfrage weiter, fehlten Krippenplätze. Besucht etwa die Hälfte der Ein- bis Dreijährigen eine Einrichtung, reichen die Plätze derzeit gerade aus. Allerdings geht die Stadtverwaltung davon aus, dass der Bedarf weiter steigt. Bei einer 60-Prozent-Quote sowie unter Berücksichtigung des Bedarfs der örtlichen Betriebe müssten in Metzingen mindestens 60 zusätzliche Plätze entstehen. Hier bietet sich laut Bedarfsplan an, 20 in Neuhausen anzusiedeln sowie 40 in der Kernstadt.

Ähnlich sieht es bei den Plätzen für die Drei- bis Sechsjährigen aus. Im gesamten Stadtgebiet sind die Kindergartengruppen rappelvoll, wie Peter Nißle sagt. Eine gewisse Entlastung ist über Veränderungen in den bestehenden Einrichtungen möglich. Auch der Naturkindergarten Grashüpfer wird mit 40 Plätzen in die Bedarfsplanung aufgenommen. Um die steigende Nachfrage zu befriedigen, reicht das aber längst nicht aus. Abhilfe schaffen kann damit nur der Bau zusätzlicher Einrichtungen, weswegen der Bedarfsplan je zwei neue Kindergartengruppen für die Kernstadt und für Neuhausen empfiehlt.

Idealerweise, so Peter Nißle auf Nachfrage von Ortschaftsrat Gerhard Fritz, bestehe eine neue Einrichtung aus vier bis fünf Gruppen. Am besten sei es, in einem Gebäude sowohl Krippen- als auch Kindergartengruppen anzusiedeln. Das erlaube einen flexibleren Personaleinsatz und erleichtere es den Kindern, sich einzugewöhnen, wenn sie von der Krippe in den Kindergarten wechseln. „Dieses Konzept“, betont Ulrich Fiedler, „hat sich bewährt, weil es sich auch wirtschaftlich effizient betreiben lässt.“