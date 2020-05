Lockerungen oder doch keine? Mundschutz bis in den Sommer? Reisebeschränkungen bis nach den Sommerferien? Doch was ist mit der Ferienbetreuung in der Region? Eine Arbeitsgruppe im Sozialministerium wird sich am 5. Juni treffen, um über die städtischen und privaten Betreuungsangebote in der Ferien zu entscheiden. Eine Entscheidung wird dann für das darauffolgende Wochenende erwartete.

Alles rund um die aktuellen Änderungen im Sommerferienprogramm in der Region, haben wir hier für Sie zusammen getragen:

Metzingen wartet ab, ist jedoch positiv gestimmt

Die Stadt Metzingen verschiebt die Veröffentlichung des Sommerferienprogramms. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Normalerweise ist eine Anmeldung zum Sommerferienprogramm ab Juni möglich.

Druck des Programmhefts und der Start der Anmeldung aufgrund der Corona-Pandemie allerdings verschoben werden, heißt es in der Pressemitteilung. Nach derzeitigem Stand ist aufgrund der Corona-Verordnung des Landes keines der Dieses Jahr müssen derund deraufgrund der Corona-Pandemie allerdingswerden, heißt es in der Pressemitteilung. Nach derzeitigem Stand ist aufgrund der Corona-Verordnung des Landes keines der Angebote im Sommerferienprogramm zulässig, so die Verwaltung. Das Kontaktverbot besteht weiterhin und auch viele städtische Einrichtungen bleiben noch geschlossen.

Deshalb sei es momentan noch nicht absehbar, ob die Ferienangebote stattfinden können. Auf Nachfrage erklärte die Stadtverwaltung, dass man das Angebote des Sommerferienprogramms Mitte Juni neu bewerten und eine Entscheidung auf Basis einer eventuell neuen Verordnung treffen werde. Die Planungen fürs Sommerferienprogramm liefen jedoch weiter in der Hoffnung, auch in diesem Jahr noch ein entsprechendes Angebot bieten zu können.

Auch in Reutlingen wird bis Ende Juni abgewartet

Kinderspielstadt Burzelbach. Es läge der Stadt fern, „überstürzt die Kinderspielstadt Burzelbach abzusagen und den Familien, die sich bereits jetzt zum Teil am Limit befinden, zu früh eine weitere entlastende Perspektive für die Sommerferien zu nehmen“, erklärte die Kinderspielstadtleitung Daniela Kirschbaum in einem Schreiben auf der Internetseite der Stadt. Ebenfalls kurzfristig aufatmen können die Familien, Eltern und Angehörigen, die das Ferienprogramm der Stadt Reutlingen nutzen möchten – zumindest für die. Es läge der Stadt fern, „überstürzt die Kinderspielstadt Burzelbach abzusagen und den Familien, die sich bereits jetzt zum Teil am Limit befinden, zu früh eine weitere entlastende Perspektive für die Sommerferien zu nehmen“, erklärte die Kinderspielstadtleitung

weiteren Lockerungen der Regierung ließe die Verantwortlichen jedoch hoffen, in den Ferien zumindest ein eingeschränktes Angebot für die Kinder veranstalten zu können. Einhaltung und Gewährleistung der dann geltenden Hygienebestimmungen. Die momentane Situation und dieder Regierung ließe die Verantwortlichen jedoch hoffen, in den Ferien zumindest einfür die Kinder veranstalten zu können. Eine Anmeldung ist bereits möglich . Unterder dann geltenden Hygienebestimmungen.

Sun & Action“, Umweltbildungszentrum Listhof und Stadtranderholung AW. „Unsere Kooperationspartner AWO, Listhof und die zahlreichen engagierten privaten Veranstalter müssen für sich entscheiden, ob und wie sie eine Betreuung unter den derzeitigen Auflagen organisieren können. Für unterschiedliche Angebote gibt es unterschiedlich Auflagen, etwa bei einem Ausflug ins Freibad oder beim gemeinsamen Backen in einer Backstube.“ Allerdings ist davon auszugehen, dass eine Entscheidung Eine endgültige Entscheidung soll allerdings erst zum 18. Juni fallen. „Wir werden die Eltern und Familien so schnell wie möglich informieren. Bis dahin heißt es eben sich noch ein wenig zu gedulden“, erklärte Ulrich Schuber, städtischer Leiter des Bereich Jugend. Dies gelte auch für die Ferienprogramme „„Unsere Kooperationspartner AWO, Listhof und die zahlreichen engagierten privaten Veranstalter müssen für sich entscheiden, ob und wie sie eine Betreuung unter den derzeitigen Auflagen organisieren können. Fürgibt es, etwa bei einem Ausflug ins Freibad oder beim gemeinsamen Backen in einer Backstube.“ Allerdings ist davon auszugehen, dass eine Entscheidung über die Fortführung der Programme ebenfalls Mitte Juni erfolgen wird . „Der 18. Juni ist unsere Deadline“, betont Schubert.

Münsingen möchte mit verkleinertem Programm antreten

Stadt Münsingen gesetzt haben. „Derzeit rechnen wir damit, dass wir zum 15. Juni unser Programm endgültig veröffentlichen können. Damit wäre eine sechswöchige Anmeldefrist bis zu den Sommerferien garantiert“, erklärt Hans-Peter Engelhart Fachbereichsleiter der Stadt. Er und seine Kollegin Renate Brandt organisieren das örtliche externer Veranstalter angewiesen, die nun für sich klären müssten, wie eine Kinderbetreuung unter Auflagen noch möglich ist. „Wenn beispielsweise das Freibad nicht öffnen darf, dann können dort auch keine Aktionen stattfinden“, führt Engelhart aus. Bisher haben rund 50 Prozent der Anbieter für dieses Jahr abgesagt. „Unser Programm wird dieses Jahr zwangsläufig kleiner ausfallen als sonst“, betont Engelhart. Und dass obwohl bereits jetzt absehbar sei, dass es eine deutliche Zunahme bei den Anmeldungen geben wird. Mitte Juni ist auch die Frist, die sich die Verantwortlichen dergesetzt haben. „Derzeit rechnen wir damit, dass wir zumunser Programm endgültig veröffentlichen können. Damit wäre einebis zu den Sommerferien garantiert“, erklärtFachbereichsleiter der Stadt. Er und seine Kolleginorganisieren das örtliche Sommerferienprogramm . Auch sie seien auf die Angeboteangewiesen, die nun für sich klären müssten, wie eine Kinderbetreuung unter Auflagen noch möglich ist. „Wenn beispielsweise das Freibad nicht öffnen darf, dann können dort auch keine Aktionen stattfinden“, führt Engelhart aus. Bisher haben rundfür dieses Jahr. „Unser Programm wird dieses Jahr zwangsläufig kleiner ausfallen als sonst“, betont Engelhart. Und dass obwohl bereits jetzt absehbar sei, dass es eine deutliche Zunahme bei den Anmeldungen geben wird.

Bad Urach sagt Ferienprogramm unter Vorbehalten ab

Zum jetzigen Zeitpunkt liefe die Planung der Programmpunkte des Ferienprogramms normalerweise auf Hochtouren, erklärte die Stadt gegenüber der SÜDWEST PRESSE. Allerdings würden die derzeitigen Vorgaben keine Durchführung der Ferienprogramm-Angebote in der üblichen Form erlauben. . Hygienevorgaben und die Abstandsregelung sowie die fehlenden Möglichkeiten zum Beispiel durch nur eingeschränkte Besuch des Schwimmbads, von Sportstätten oder Freizeitparks, würden eine Planung unmöglich machen.

Die Stadtverwaltung Bad Urach hat sich deshalb schweren Herzens dazu entschlossen, in diesem Jahr keine Sommerferienprogramm im eigentlichen Sinne anzubieten. Allerdings werde überlegt wie bei kurzfristig weiteren Lockerungen, einzelne Programmpunkte angeboten werden könnten. Veranstalter werden dazu aufgerufen etwaige Ideen an die Stadtverwaltung zu melden.