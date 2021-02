Ab sofort werden Anmeldungen zur Neuaufnahme in den Metzinger Kindertageseinrichtungen für das kommende Kindergartenjahr 2021/2022, also ab Sommer 2021, für Kindergartenkinder ab drei Jahren entgegengenommen. Angemeldet werden können Kinder, die vor dem 1. März 2019 geboren wurden. Die Reihenfolge des Eingangs hat keine Auswirkungen auf die Aufnahme, trotzdem sollten die Anmeldungen bis spätestens 28. Februar 2021 erfolgen.

Kita und Kindergarten Metzingen: Kein Anspruch oder eine feste Zusage

Ein Anspruch oder eine verbindliche Zusage auf Aufnahme in eine bestimmte Kindertageseinrichtung innerhalb der Stadt besteht nicht und kann auch nicht aus der Anmeldung für eine bestimmte Einrichtung abgeleitet werden. Die Kindertagesstättenverwaltung versucht, den Wünschen im Rahmen der bestehenden Aufnahmekapazitäten und den geltenden Aufnahmekriterien zu entsprechen.

Verschiedene Einrichtungen im Stadtgebiet bieten eine Ganztagesbetreuung von 7 bis 17 Uhr. Auf Grund der räumlichen Verteilung der Ganztagesplätze im Stadtgebiet kann eine wohngebietsnahe Versorgung mit diesem Angebot nicht garantiert werden. Die Plätze in diesen Einrichtungen stehen allen Kindern des gesamten Stadtgebietes zur Verfügung. Übersteigt die Nachfrage das Angebot, entscheidet die Kindertagesstättenverwaltung auf Grundlage der aktuellen Aufnahmekriterien über die Platzvergabe.

Kontaktdaten und weitere Informationen

Über die Aufnahme der Kinder kann erst nach Auswertung sämtlicher Anmeldungen in den verschiedenen Einzugsbezirken (spätestens Juli 2021) endgültig entschieden werden. Auf der Webseite der Stadtverwaltung Metzingen ist das Anmeldeformular hinterlegt – www.metzingen.de – Leben & Rathaus – Leben in Metzingen – Bildung.

Bei einer Betreuung ab sieben Stunden täglich wird auch eine Arbeitgeberbescheinigung von beiden Personensorgeberechtigten benötigt. Die Formulare können ausgedruckt werden und dann auf dem Postweg oder per Fax unter (0 71 23) 9 25 43 18 oder per E-Mail an S.Heilemann@Metzingen.de an die Stadtverwaltung geschickt werden.