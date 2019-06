Mit einem ungewöhnlichen Ansinnen sah sich unlängst der Metzinger Bauhof konfrontiert. Ob es möglich sei, eine große, möglichst saubere Mülltonne auszuleihen, in die sich ein erwachsener Mann stecken lasse, wollte eine Frau am Telefon wissen. Tatsächlich konnte der Dame schnell geholfen werden, wie die Öffentlichkeit ab dem 20. Juli sehen wird. Dann nämlich spielt die Mülltonne eine wichtige Rolle beim neuen Open-Air-Musical der Kelternspiele. Zu sehen ist das Stück „The Wedding Singer – Eine Hochzeit zum Verlieben“.

Bis die Zuschauer am Premierenabend das Geschehen auf der Bühne verfolgen können, müssen viele Fäden zusammengeführt werden. Verantwortlich dafür ist das Team des Veranstaltungsrings Metzingen (VRM) um die beiden Vorsitzenden Konrad Kramer und Norbert Schimanski sowie um Geschäftsstellenleiterin Sandra Linsenmayer.

Schon vor einem Jahr begann für den VRM die Arbeit am neuen Musicalprojekt. Inzwischen sind 5000 Postkarten gedruckt, auf denen die Empfänger nicht nur erfahren, wann die einzelnen Aufführungen sind, sondern auch, wo es überall Karten im Vorverkauf gibt. Mit dieser personalisierten Werbung hoffen die Verantwortlichen, Interessenten besser ansprechen zu können als über die üblichen Plakate, von denen aber selbstredend auch gut 100 Stück aufgehängt worden sind. Auf Postkarte und Plakat zu sehen ist der Hauptdarsteller des Musicals, der Hochzeitssänger Robbie. Er steht im Elvis-Presley-Look auf einer fulminanten Hochzeitstorte. Er ist es übrigens auch, der im Laufe des Stücks in die Mülltonnne gekloppt wird.

Die heiße Phase vor der Premiere beginnt für Ensemble und Organisationsteam am 16. Juli, wenn die 450 Sitzplätze samt Bühne und Technik auf dem Kelternplatz aufgebaut werden. Das Hauptquartier für das Team entsteht parallel in der Festkelter, dort sind beispielsweise die Kostüme und die sonstigen Utensilien gelagert, hier ziehen sich die Schauspieler für ihre Auftritte um. Ein Teil der Mannschaft schläft sogar zwischen den alten Holzbalken der Festkelter. Es handelt sich dabei um die Nachtwache, die sich darum kümmert, dass sich keine Diebe oder Randalierer am Equipment zu schaffen machen. Das Kassenhäuschen findet seinen Platz dagegen in der offenen Marktkelter. Dort werden auch jene Stände aufgebaut, an denen Speisen und Getränke zu haben sind. Um die Kulinarik kümmert sich eine Gruppe um Peter Reiff, die damit das Musicalprojekt unterstützen möchte.

Nachdem die Kelternspiele vor drei Jahren, als die Reise zu Robin Hood in den Sherwood Forest ging, mit schlechtem Wetter zu kämpfen hatten, sind die Veranstalter dieses Mal gewappnet. 1200 Regencapes hat Sandra Linsenmayer dieser Tage bestellt. Bei Bedarf werden sie kostenlos ausgegeben, sie sind im Eintrittspreis inbegriffen und passend zum Plakat in blauer Farbe gehalten.