Das Keltenerlebniszentrum am Burrenhof, im Dreieck zwischen Hülben, Grabenstetten und Erkenbrechtsweiler, nimmt Formen an. In einer Bürgerinformationsveranstaltung legten die Planer nun erstmals der Öffentlichkeit Pläne vor, wie die Touristenattraktion aussehen wird.

Grundsätzlich besteht das Ze...