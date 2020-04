Die Kelten nehmen weiter Fahrt auf!“, freuen sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Donth und Zweckverbandsvorsitzender und Grabenstettens Bürgermeister Roland Deh. Heute teilte die Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Professor Monika Grütters, dem Reutlinger Abgeordneten mit, dass zwei Millionen Euro in seinen Wahlkreis fließen.

Der interkommunale und landkreisübergreifende „Zweckverband Region am Heidengraben“ – bestehend aus den drei Gemeinden Hülben, Grabenstetten und Erkenbrechtsweiler – erhält diese Förderung auf Antrag des Landes Baden-Württemberg.

Geld aus Bundesprogramm

Das Geld für die Umsetzung des „Erlebnisfeld Heidengraben“ kommt aus dem Bundesprogramm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland“ (INK) und wurde von den drei Gemeinden beantragt, die zusammen das Gebiet der ehemals größten keltischen Befestigung auf dem europäischen Kontinent erschließen.

Mit diesem Förderprogramm unterstützt der Bund seit diesem Jahr deutschlandweit Investitionen in den Erhalt und die Weiterentwicklung national bedeutsamer Kultureinrichtungen. „Der Bund stärkt gemeinsam mit den Ländern die kulturelle Infrastruktur der einzelnen Regionen in Deutschland. Damit trägt er dazu bei, die Kultur auch auf dem Land, nicht nur in den Metropolen, weiter zu entwickeln. In ganz Deutschland werden national bedeutende Kultureinrichtungen und Institutionen, die prägend für das nationale Kulturerbe sind, gefördert.

Ein einmaliger Schatz

Dass das Projekt „Erlebnisfeld Heidengraben“ eine solche großzügige Förderung erhält, zeigt welchen einmaligen Schatz wir hier auf der Vorderen Alb haben, so Michael Donth. „Die Kelten-Anlage und das umliegende Gebiet ist ein zentraler Ort der Kulturvermittlung auf unserer schönen Schwäbischen Alb“, so der Abgeordnete.

Auch sein Bundestagskollege Michael Hennrich aus dem Wahlkreis Nürtingen, zu dem die Gemeinde Erkenbrechtsweiler gehört, ist begeistert über die kräftige Finanzspritze. „Damit kann das kulturelle und naturhistorische Erbe der Region am Heidengraben erschlossen, bewahrt und in Wert gesetzt werden“, so Michael Hennrich.

Beide Abgeordnete haben das Projekt von Beginn an tatkräftig in Berlin unterstützt. Zudem loben sie die fortgeschrittene Konzeption der Gemeinden sowie ihre erheblichen Vorleistungen, die beispielgebend für andere Projekte seien.

Im Erlebnisfeld Heidengraben wollen die agierenden Gemeinden – ergänzend zum Kelten-Erlebnispfad, der in diesem Jahr eröffnet werden soll – das Naturerlebnis auf der Albhochfläche mit der Kultur verbinden und dies den Besuchern zukunftsorientiert digital vermitteln. Dabei werden sie auch von den Landkreisen Reutlingen und Esslingen sowie den jeweiligen Regierungspräsidien und dem Land Baden-Württemberg unterstützt.

Positives Zeichen

Nach dem positiven Zeichen aus Berlin, darf nunmehr zu hoffen sein, dass das Land Baden-Württemberg seine finale Entscheidung in Sachen Keltenkonzept trifft und die drei Alb-Gemeinden ebenfalls unterstützt werden. Eine Unterstützung wurde ja bereits in Aussicht gestellt, so dass die drei Bürgermeister Roland Deh, Siegmund Ganser und Roman Weiß davon ausgehen, dass mit dem Förderbescheid aus Berlin die 10-jährige Planungsphase vor dem Ende steht und damit der Startschuss für die Umsetzung des Projektes „Erlebnisfeld Heidengraben“ gegeben ist.

„Wir danken dem Bund für dieses klare Signal, aber auch insbesondere dem Land für die enorme Unterstützung und Ausdauer. Darauf haben wir lange gewartet und sind deshalb umso dankbarer. Wir freuen uns, das Projekt endlich realisieren zu können“, so die drei Bürgermeister.