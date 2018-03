Metzingen Kein Wachstum um jeden Preis

Metzingen / Von Michael Koch

Zum ersten Mal legte das neue Vorstandstrio der Volksbank Ermstal-Alb, Martin Schnitzler, Karl Herrmann und Michael Stadelmaier, die Jahresbilanz ihres Geld­institutes vor. Eine gesunkene Bilanzsumme, ein niedrigerer Bilanzgewinn und rund 2500 Mitglieder weniger – „dennoch stehen wir gut da“, resümiert Martin Schnitzler. Denn die rückläufigen Zahlen sind durch Sondereffekte erklärbar.

Beispiel Mitglieder: Die Volksbank Ermstal-Alb hat im Verhältnis zu ihrer Größe überdurchschnittlich viele Mitglieder, was unterm Strich teuer ist. Eine Überprüfung hat nun ergeben, dass viele Mitglieder zwar als Dividendenjäger Geschäftsanteile besitzen, sonst aber keine Geschäftskontakte zur Bank pflegen. Diesem Personenstamm wurde nun seitens der Bank die Mitgliedschaft gekündigt.

Beispiel Bilanzgewinn: Der Überschuss beträgt 2,5 Millionen Euro, nach 2,9 Millionen im Vorjahr. Beide Zahlen klingen nicht gigantisch. Allerdings flossen 2016 als Sondereffekt fast fünf Millionen Euro in die betriebliche Altersvorsorge, 2017 wurden Abschreibungen an Wertpapieren in Höhe von 5,5 Millionen Euro vorgenommen. Diese Abschreibungen wären in mehreren Schritten in den kommenden Jahren ohnehin fällig geworden, nun hat man einen Großteil in einem Abwasch erledigt.

„Keine Frage, wir müssen, wie alle Banken, Kosten sparen“, sagte Martin Schnitzler gestern im Pressegespräch, „wir werden dies aber intern schaffen, indem wir schneller und effektiver arbeiten.“ Dazu werde zum Beispiel auch stark in die Digitalisierung der Betriebsabläufe investiert. Nicht angetastet werden soll dagegen die Struktur der Geschäftsstellen, deren Zahl zunächst bei 26 gehalten wird.

Geht es nach dem Willen des Volksbank-Vorstands, dann kommt es in diesem Jahr allerdings noch zur Fusion mit der Raiffeisenbank Vordere Alb. Zwei Geschäftsstellen in Erkenbrechtsweiler und Hülben mit 20 Angestellten sollen dann hinzukommen, im Falle einer Fusion sollen alle Mitarbeiter übernommen werden. Zu weiteren Fusionen gibt es aktuell keine Überlegungen, auch nicht nach dem gescheiterten Zusammenschluss der Volksbanken Reutlingen und Sindelfingen. „Gut für die Region“, sagt Martin Schnitzler dazu. „Meiner Meinung nach sollte man den Wirtschaftsraum Neckar-Alb bankenmäßig gemeinsam entwickeln. Wir sind offen für Gespräche, um eine gemeinsame Basis zu suchen, weil das auch den Sinn einer Genossenschaft ausmacht.“

Der Blick nach vorn richtet sich auf die Digitalisierung und den Ausbau der Online- und App-Angebote. Seit dieser Woche lassen sich Geld-Sendungen und -Anforderungen zwischen Kreissparkasse und Volksbank austauschen. Jährlich muss die Volksbank in diesem Bereich mit Investitionen in Höhe von ein bis zwei Millionen Euro rechnen.

„Insgesamt ein unspektakuläres Jahr für die Volksbank“, resümiert Martin Schnitzler. Wäre da speziell in Metzingen nicht die Diskussion um den Kino-Standort. „Am Status Quo hat sich nichts geändert, der Mietvertrag läuft Ende 2019 aus“, sagt Karl Herrmann. Über weitere ein oder zwei Jahre könne man sprechen, aber langfristiger könne sich die Bank nicht binden. Schließlich wird das gesamte Areal um den Bahnhof umgeplant, da müsse sich die Volksbank aus wirtschaftlicher Sicht alle Optionen offen halten. „Da siegt der Verstand über das Herz.“