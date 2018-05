Grafenberg Kein Blitzer und doch zahlungspflichtig

Grafenberg / al/swp

Das Thema Maut ist in der Gemeinde Grafenberg angekommen. Seit einigen Tagen steht dort eine blaue, vier Meter hohe Säule. Zuwachs wird sie wohl nicht bekommen, denn sie bleibt die einzige im Landkreis Reutlingen. Kaum zu glauben, aber wahr. Das Unternehmen Toll Collect hat dies gegenüber der SÜDWEST PRESSE bestätigt. Der Grund dafür ist, dass die Abschnitte, in denen eine solche Säule aufgestellt wird, vom Bundesamt für Güterverkehr (BAG) vorgegeben wird. „Ausgewählt wurden Abschnitte, die von vielen mautpflichtigen Lkw befahren werden“, schreibt Antje Schätzel von der Pressestelle des Berliner Unternehmens. Auf dieser Grundlage habe Toll Collect dann geprüft, an welchen Standorten die Säulen aufgebaut werden können. Berücksichtigt wurden unter anderem folgende Kriterien: Bau auf öffentlichem Grund und Boden, uneingeschränkte Sicht 70 Meter gegen und 40 Meter in Fahrtrichtung, Abdeckung mit Mobilfunk, kurze Wege für einen Stromanschluss. Dann wurden mögliche Standorte mit dem BAG besprochen. Letztlich folgten die Abstimmungen mit den zuständigen Straßenbauverwaltungen und Verkehrsbehörden.

Für den Landkreis Reutlingen wurde nach diesem Verfahren Grafenberg für eine Mautsäule ausgewählt. Der blaue Kontrollpunkt, der einem Blitzer ähnelt, steht an der B 313 in Fahrtrichtung Nürtingen, vor der K 6713 bei Tischardt. Die Säule ist somit der Beginn für die technische Vorbereitung des Mautsystems auf den Bundesstraßen. Stichtag dafür ist der 1. Juli. Die Säule überprüft, ob die Gebühr gezahlt wurde. Selbstverständlich gibt es in der Region mehr als die B 313. Daher gibt es noch weitere Kontrollmaßnahmen, die neben den rund 600 Säulen, die in ganz Deutschland aufgebaut werden, um die Mautzahlungen zu überprüfen. Damit sind vor allem die mobilen Kontrollen des Bundesamtes für Güterverkehr gemeint, die es bereits gibt. Diese werden nun ausgeweitet. Dass in wenigen Monaten auch Bundesstraßen mautpflichtig werden, könnte vielleicht einen positiven Effekt für Grafenberg haben. Durch die zusätzlichen Kosten für Speditions- und Logistikunternehmen rollen vielleicht bald weniger Lkw durch die Gemeinde, denn ab 7,5 Tonnen muss gezahlt werden.

Bürgermeisterin Annette Bauer bestätigt, dass der Verkehr „nach wie vor sehr belastend für die Ortsmitte“ ist. Und ergänzt: „Wir wären dankbar, wenn sich hier schon vor der Fertigstellung der Ortsumfahrung eine Entlastung einstellen würde.“ Ob sich eine spürbare Veränderung für Grafenberg einstellt, bleibt aber abzuwarten. Für Unternehmen wie Rampf in Grafenberg oder Elring-Klinger in Dettingen ändert sich zunächst wenig, da oftmals Speditionen genutzt werden. Expertenschätzungen gehen, laut Angaben der Toll Collect Pressestelle, davon aus, dass ab Juli 2018 weitere rund 30 000 Unternehmen unter die Mautpflicht fallen werden.