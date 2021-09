Mehr als 76 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs sollen tschechische und polnische Kirchenglocken den Weg zurück in ihre Heimatgemeinden finden. „Die Glocken wurden von einem Unrechtsstaat mit Gewalt weggenommen“, sagte Bischof Gebhard Fürst am Freitag in Aichtal (Landkreis Esslingen) bei de...