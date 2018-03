Die Woche Peter Kiedaisch Über das, was das Leben ausmacht Karten sind Statements

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Die Zukunft des Luna-Filmtheaters ist gefährdet. Als wäre das nicht ärgerlich genug, sind sich die Kulturschaffenden in Metzingen uneins über die Art und Weise, ihrer Arbeit nachzugehen. Das ist bedauerlich, denn sie alle prägen diese Stadt. Städte sind, sollten es zumindest sein, mehr als Arbeitsplätze und Wohnstätten für die Werktätigen. Das versucht derzeit auch die Gemeinde Dettingen denen klar zu machen, die im Ort ein Grundstück, eine Baulücke oder ein leer stehendes Haus besitzen. 200 sollen es sein. Würden die rasch dem Wohnungsmarkt zugeführt, müsste eventuell nicht neues Bauland erschlossen werden, denn auch das macht Lebensqualität aus, wenn Grünflächen und Obstbaumwiesen erhalten bleiben. Einfach nur deswegen, weil es den Menschen gut tut, sie zu sehen, sie zu riechen oder an ihnen vorbei zu spazieren. Diese Diskussion zu führen, ist aber müßig. Niemand kann gezwungen werden, sein Stück Land zu bebauen. Und wenn der Dettinger Gemeinderat beschließt, ein neues Baugebiet zu erschließen, geht halt unwiederbringlich ein Stück Natur verloren. Wohin soll das führen? Dass irgendwann jede Wiese zugepflastert ist? Der Metzinger Stadtrat Holger Weiblen hat es kürzlich ganz richtig gesagt: Irgendwann muss in die Höhe gebaut werden. Hoffentlich dann nur punktuell und nicht flächendeckend. Wo aber ist in Metzingen Platz für ein neues Kino? Oder anders formuliert: Würden sich die Metzinger gegen den Abriss am jetzigen Standort wehren? Wenn man nur die reinen Besucherzahlen betrachtet, dürfte der Aufschrei nicht mal so laut sein. Allerdings ist es auch ein schönes Gefühl zu wissen, man könnte jederzeit ins Kino gehen. Wenn es erst mal weg ist, fällt diese Option weg. Und dann wird es immer weniger. Was ist mit einem Eis am Kelternplatz? Was mit einem Cocktail im Los Mochitos? Beide Feierabendperspektiven sind längst gestrichen. Doch noch können sich die Einwohner Metzingens entscheiden, ob sie auf ein Schnitzel und zwei Weizen in den „Hirsch“ gehen oder lieber zu Hause auf dem Sofa bleiben. Das ist noch das Schöne: Sie können zu den Konzerten des Kulturvereins und zu denen von „Kultur Live“, aber auch zum Veranstaltungsring. Mit jeder Eintrittskarte geben sie ein Statement ab. Und wer dem Kino helfen möchte, sollte ein Billett kaufen, den Klappsitz runterdrücken und eintauchen in eine andere, vielleicht viel faszinierendere Welt.