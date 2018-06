Neuhausen Kampf fürs historische Erbe

Neuhausen / Regine Lotterer

Drei markante Gebäude künden schon seit Generationen von der Bedeutung, die der Weinbau für Neuhausen besitzt. Die Keltern, die den Weg zum Hofbühl flankieren, sind längst zum Wahrzeichen des Metzinger Stadtteils geworden. Wäre es indessen nach den Gemeindeoberen gegangen, hätte das Trio vor 40 Jahren ein Ensemblemitglied verloren: Der Abriss der Mittleren Kelter war bereits beschlossene Sache, dafür lagen in der Stadtkasse sogar schon 15 000 Mark bereit.

Große Hilfsbereitschaft

Dieses Vorhaben rief vor 40 Jahren allerdings zahlreiche Neuhäuser Bürger auf den Plan. Sie wollten dem Abbruch nicht tatenlos zusehen und sich gegen den Ausverkauf des historischen Erbes stemmen. Zumal in der Kelter traditionell die Herbstgeschirre lagern, die die Weingärtner für die Lese benötigen. In den Privathaushalten der Wengerter fand sich für die großen Behältnisse jedoch kein Platz, die Unterstellmöglichkeit wurde also dringend benötigt, um die Weinbautradition erhalten zu können. Rasch gründete sich deshalb eine Bürgerinitiative, die erste in Neuhausen. Geleitet wurde sie damals von Fritz Gaiser.

Ihren ersten Erfolg konnten die Aktivisten feiern, als es ihnen gelang, den Abrisstermin zu verschieben. Dann, Anfang 1978, erhielten die Neuhäuser tatsächlich die Erlaubnis, die Mittlere Kelter in Eigenregie auszubessern. Dafür stellte die Stadt sogar 10 000 Mark bereit. Mit dem Geld machten sie die Neuhäuser umgehend ans Werk: Zunächst sanierten sie das marode Dach, in der Regel ging es für die Ehrenamtliche an den Samstagen auf die Baustelle.

Die Initiative zum Erhalt der Kelter löste im Ort eine enorme Hilfsbereitschaft aus. Zahlreiche Bürger, auch viele, die keinen Wengert besaßen, packten mit an. Und jene, die selbst nicht mitarbeiten konnten, unterstützten die Arbeit der Bürgerinitiative mit einer Geldspende.

Dank der großen Unterstützung konnte die Kelter mit einem Betonfundament unterfangen werden, außerdem erhielt das Gebäude einen Klinkerboden. Mehr als 3000 ehrenamtliche Stunden leisteten die Neuhäuser im Wunsch, dieses Symbol ihres Ortes für die Nachwelt zu bewahren. Wer heute am Gebäude vorbeikommt, dem dürften nicht zuletzt die von Hans Fritz künstlerisch gestalteten Außenwände auffallen, die dem Gebäude seit fast vier Jahrzehnten zur Zierde gereichen.

Mit ihrem Einsatz rettete die Bürgerinitiative seinerzeit auch den historischen Kelternbaum, der sich nach wie vor im Gebäude befindet. Er besteht aus sechs Eichenstämmen, die eine Länge von elfeinhalb Metern aufweisen. Geschlagen worden ist der älteste Stamm 1580, zwei weitere folgten im Jahr 1628. Der Presstisch, das so genannte Biet, setzte sich einst ebenfalls aus Eichenstämmen zusammen, 1912 wurde er durch Beton ersetzt.

Anlässlich der 900-Jahrfeier Neuhausens erlebten Einheimische und Gäste, wie ein solcher Kelternbaum funktioniert, wie viel Erfahrung und Muskelkraft notwendig ist, um ihn in Betrieb zu nehmen. Für das Fest hatte der Gemeinderat den Kauf einer neuen Spindel genehmigt, nach deren Einbau konnte der Kelternbaum gefahrlos benutzt werden. Gepresst wurden die Trauben damals mit derselben Technik, mit der schon die Mönche des Klosters Zwiefalten ihren Rebensaft gewonnen hatten. Übrigens ist der Kelternbaum nach wie vor funktionstüchtig, er könnte sofort in Betrieb genommen werden.

Kunststoff statt Holz

Wie schon zu Urgroßvaters Zeiten lagern heute noch die Herbstgeschirre in der Mittleren Kelter. Um deren Pflege kümmert sich immer noch der harte Kern der Bürgerinitiative. Die schweren, unhandlichen Holzbütten sind zwar längst von deutlich leichteren Kunststoffbehältern abgelöst worden, einige sind aber für die nachfolgenden Generationen erhalten geblieben.

Aus der Bürgerinitiative entwickelte sich schließlich der Neuhäuser Kelternverein, zu dessen Zielen nach wie vor der Erhalt der Mittleren und der Inneren Kelter gehört. Rund um dieses historische Ensemble feiern die Neuhäuser an diesem Wochenende, 9. und 10. Juni, ihren traditionellen Dorfhock.

Dieses Mal haben die Besucher am Samstag und Sonntag auch die Gelegenheit, einen Blick in die Mittlere Kelter zu werfen. Auf Wunsch erhalten die Gäste zudem eine Führung durchs Gebäude.