Michl Müller kommt am Donnerstag, 5. Dezember, um 20 Uhr mit seinem Programm „Müller... Nicht Shakespeare!“ in die Stadthalle Metzingen. Er verspricht drei Stunden Witz und Humor und Shakespeares Stimme aus dem Jenseits.

Michl Müllers Reise durch den alltäglichen Wahnsinn unserer Zeit ist dabei auch noch packend und mitreißend. Mit seinem fränkischen Dialekt und seinem spitzbübischen Charme hat er dabei das Publikum schnell auf seiner Seite. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region, in Metzingen etwa in der Geschäftsstelle unserer Zeitung in der Hindenburgstraße 6, bei Neckaralbreisen in der Eisenbahnstraße 24, in der Tourist-Info am Lindenplatz, sowie online unter www.reservix.de und www.eventim.de.

