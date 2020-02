Die Kabarettistin Lisa Fitz ist am 18. März um 20 Uhr mit ihrem aktuellen Programm „Flüsterwitz“ in der Stadthalle in Metzingen zu Gast. Den Flüsterwitz erzählt man hinter vorgehaltener Hand. Er könnte Menschen in Hörweite beleidigen, sensible Damenohren kränken, oder so wahr sein, dass er Machthabern gefährlich wird.

Flüsterwitz

Eigentlich ist der Flüsterwitz ein politischer Witz. Wenn man mit einem autoritären System haderte oder Repressalien befürchtete, erzählte man sich Flüsterwitze. Doch muss das sein? Hier muss Lisa Fitz ran, eine Frau, die sagt und singt, was sie denkt. Wie auch bei Gerhard Polt, Fredl Fesl und Josef Hader vereinen sich bei Lisa Fitz Blödsinn und Tiefsinn, Wortwitz und bayrische Direktheit, österreichischer Schmäh, schwarzer Humor und die Suche nach der Wahrheit zu einem furiosen Abend.

Powerfrau, Kultfigur, sexy Rocklady, weiblicher Macho – das sind nur einige der Etiketts, die Lisa Fitz im Laufe ihrer Karriere als Kabarettistin, Schauspielerin, Autorin und Sängerin angeheftet wurden. Bei ihr geht’s mitunter auch deftig zu. Selbst das raffinierteste verbalakrobatische Gagfeuerwerk hat bei der Fitz oft einen doppelten Boden.