Dettingen Jungspund trifft Jazzprofis

Von Jürgen Spieß

Er ist erst 17, aber bereits ein Ausnahmekönner: Bei seinem Heimspiel trat Saxofonist Jakob Manz am Samstagabend als Special Guest von Rüdiger Baldauf und seiner Band im voll besetzten Dettinger Bürgerhaus auf. Auf dem Programm standen überschäumender Jazzrock und eine kreative Reise durch das Repertoire von Popikone Michael Jackson.

Hits des „King of Pop“

Der 57-jährige Rüdiger Baldauf nutzt gerne die ganze Bandbreite des Jazz. Mit seinem aktuellen Projekt „Jackson Trip“ hat der Kölner Trompeter, Arrangeur und langjährige Mitspieler der WDR Big-Band diesen Crossover-Gedanken weiterentwickelt und um ein weiteres Klangspektrum erweitert – den Hits des unvergessenen „King of Pop“ Michael Jackson. Man registriert bereits an seinen Ansagen, dass mit diesem Projekt ein lange gehegter Wunschtraum in Erfüllung gegangen ist. Auch die beteiligten Musiker passen allesamt hervorragend zu diesem Konzept, in dem die Jackson-Hits nicht eins zu eins wiedergegeben werden, sondern sich gleichermaßen beim Jazzrock der 80er-Jahre und bei elektronischem Fusionjazz bedienen.

Jazzrockig interpretiert

Extrem funkig und jazzrockig ist sie, die Musik, die Rüdiger Baldauf und seine Begleiter Christian Frantzen (Keyboards), Marius Goldhammer (E-Bass) und Thomas Heinz (Schlagzeug) spielen. Stücke wie „Time after Time“, „Beat it“ oder „Black or White“ kennt fast jeder, aber nicht unbedingt so jazzrockig interpretiert. In dieser ungewöhnlichen Konstellation wechseln sich gepfefferte Popgranaten mit anspruchsvollen Jazzimprovisationen ab. Unvergessliche Hits von Cindy Lauper, Stevie Wonder, Miles Davis und natürlich Michael Jackson sind hier in beste Gesellschaft geraten, und das macht – lässt man sich erst einmal darauf ein – einen Heidenspaß. Vor allem, wenn noch der junge Altsaxofonist Jakob Manz ins Spiel kommt.

Bereits vor sechs Jahren ist der heute 17-jährige Dettinger bei dem erstmals ausgetragenen Nachwuchs-Wettbewerb „Wildwuchs 2012“ als Sieger mit der Blockflöte hervorgegangen. Seit ein paar Jahren steht Manz regelmäßig und mit ganz unterschiedlichen Formationen auf der Bühne. Dieses Jahr hat der Gymnasiast mit „The Jakob Manz Project“ eine eigene Band gegründet und erst vor zwei Monaten spielte er im Vorprogramm seines großen Vorbilds, des US-Saxers Kenny Garrett, auf dem Rottenburger Marktplatz. Kaum zu glauben, dass dieser Saxofonist tatsächlich erst 17 Jahre alt ist, denn wenn man ihn auf seinem Altsaxofon spielen hört, könnte man meinen, einen ausgefuchsten Profi vor sich zu haben.

Alles scheint ihm einfach von der Hand zu gehen und auch im Verbund mit der Rüdiger Baldauf Band läuft er zu großer Form auf. Jakob hat die Technik eines abgezockten Begleiters ebenso drauf wie die eines virtuosen Jazz-Improvisators. Selbst dann kommt er nicht ins Straucheln, wenn die Mitspieler beim gemeinsamen Spiel seinem Tempo kaum noch folgen können. Es ist sein klarer, fester Ton, der sofort ins Ohr geht.

Es ist seine elegante, lässige Phrasierung, die Tempowechsel, die den Spielfluss strukturieren. Er gibt sich bei seinem ersten Auftritt mit den Profis der Rüdiger Baldauf Band zwar noch etwas schüchtern im Auftreten, aber überaus präzise und konzentriert im Spiel. Mal ist das Klangbild bei Popklassikern fast schon ausufernd, dann wieder überzeugt der Jungspund mit einer technischen Fertigkeit, die Staunen macht – vor allem beim Jackson-Song „Scream“ und der Baldauf-Komposition „Funky No. Five“.

Obwohl das Quartett aus Köln und der Schüler aus Dettingen nur einen Nachmittag gemeinsam geprobt haben, harmonieren sie, als ob sie schon Jahre zusammen spielen würden. Man darf auf weitere Auftritte dieses jungen Ausnahmetalents gespannt sein. Am Ende: stürmischer und verdienter Beifall.