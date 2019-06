Themen in diesem Artikel Kommunalwahl

Von Kathrin Kammerer

Jung, aber nicht doof

Das Wort der Woche: Generationenkonflikt. Eine Woche nach der Kommunalwahl herrscht Krisenstimmung bei den alten Parteien. Es ist ganz offensichtlich: Besonders die CDU verzweifelt an den Möglichkeiten, die dieses (plötzlich auf der Bildfläche erschienene) Internet bietet. Dringlich wird nach einer Möglichkeit gesucht, wie man mit den Rezos dieser Welt in Zukunft umgeht.

Tja – die Zeiten, in denen alles schön planbar am nächsten Morgen in der Zeitung nachgelesen werden konnte und in denen man sich höchstens mal im Sitzungssaal gestritten hat, die sind eben vorbei. Facebook? Ebenfalls out! Die, die freitags auf der Straße für mehr Klimaschutz demonstrieren, die sind da nicht mal mehr angemeldet.

Zwei Monate vor der Wahl haben sich also reihenweise Kommunalpolitiker aus Metzingen und Reutlingen auf Instagram angemeldet und dort fleißig die Wahlkampftrommel gerührt. Der Einfluss auf das Wahlergebnis dürfte gering gewesen sein. Denn die jungen Wähler sind nicht doof: Nur weil man sich auf ihrem Netzwerk anmeldet, gewinnt man sie noch lange nicht für sich. Das schafft man nur, wenn man ihnen ernsthaft und langfristig zuhört.

Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck hatte im Wahlkampf die professionellste Facebook-Seite von allen vier Kandidaten, junge SPD’ler haben ihn dabei kräftig unterstützt. Kurz nach seiner Wahl hat er noch betont, dass er die Seite weiter betreiben will. Naja: Gepostet wurde seit Februar nichts mehr.

Überhaupt: Ist doch nicht verwunderlich, dass sich junge Leute so wenig für Kommunalpolitik interessieren. Mal im Ernst: Berge von Unterlagen und stundenlange Sitzungen... Ist doch logisch, dass sich die lieber mit Freunden treffen. Könnte man das ganze Procedere nicht mal zeitgemäßer gestalten? Mit Redezeitbeschränkung, für den Normalo verständlichen Unterlagen und Einbeziehung der Sozialen Medien?

Die Alten beschweren sich immer, dass die Jugend völlig unpolitisch ist. Jetzt gehen die Schüler freitags demonstrieren – und es ist wieder nicht recht. Hochnäsig und mit erhobenem Zeigefinger werden sie ermahnt, bloß nicht zu schwänzen. Ganz ehrlich: Entspannt euch mal und konzentriert euch auf dringlichere Dinge. Ich hab’ in meiner Schulzeit auch schon geschwänzt und im Matheunterricht war ich höchstens körperlich anwesend. Na und? Es ist trotzdem was aus mir geworden.

Von Peter Kiedaisch:

Nicht alt, aber kritisch

Mensch, da hat Frau Kramp-Karrenbauer aber zugelangt: Mit einem Angriff auf die Meinungsfreiheit kontert sie den Auftritt eines Youtubers, der sich Rezo nennt, und vor der Europawahl der CDU ein schlechtes Zeugnis ausgestellt hat. Fünf Millionen Mal wurde das Video angesehen, die CDU ging als eine der Verliererinnen vom Feld.

Rezo ist jung, Annegret Kramp-Karrenbauer war es mal und müsste eigentlich wissen, welche Kühe in Deutschland heilig sind. Die Meinungsfreiheit ist es glücklicherweise und hoffentlich noch lange. Aber hat sie das so gemeint? Vermutlich nicht.

Ihr wird es darum gegangen sein, ein Unbehagen auszudrücken dergestalt, dass die öffentliche Meinungsbildung plötzlich abgekoppelt wird von einstigen Mechanismen. Während bis vor wenigen Jahren Rundfunk und Printmedien dafür verantwortlich waren, bedient man sich heute des größten Lautsprechers aller Zeiten: des Internets und den so genannten Sozialen Medien. Redakteure alten Schlags haben stets zwischen seriösem Journalismus und Stammtischgeschwätz unterschieden. Dürften Stammtische Gesetze einbringen, wir hätten längst die Todestrafe wieder einführen müssen.

Und wenn wir Älteren heute Greta Thunberg und ihre Freitagsdemonstrationen kritisch würdigen, dann nicht wegen des Inhalts und auch nicht wegen der Schulschwänzerei: Unbehagen löst allein das tausendfache Hinterherlaufen aus, das Lemmingentum, das uns irritiert. Manchmal ist es auch eine Frage der Authentizität. Wer Anfang der 1980er Jahre Helmut Schmidts NATO-Doppelbeschluss unterstützte, war dann auch konsequent genug und ging zum Bund. Wehrpflicht gab es ja noch. Wer sich am Ostersonntag an Friedensmärschen beteiligte, verweigerte.

Das ist ja das Lustige an „Friday for Future“: Dort verabreden sich Jugendliche via Facebook und rufen zur Teilnahme an der Demo auf, Monate zuvor posteten dieselben, wie toll der Ägypten-Urlaub war. So verkommt die Demo zur Party. Nachhaltigkeit oder vielmehr Politik braucht Vorbilder. Das war immer so, ist so und wird so bleiben. Und wer sich nicht auf Stammtischniveau begeben möchte, sollte vorsichtig sein, wenn es darum geht, Informationen aus dem Netz zur Grundlage eigener Meinungsbildung zu machen. Ich habe Rezos Video übrigens nicht gesehen, ich kenne Rezo gar nicht, und ehrlich gesagt, um Parteien zu kritisieren, brauche ich ihn nicht.