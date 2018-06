Metzingen / Nicole Wieden

Unter dem Motto „Gemeinsam stark“ hatte der Jugendgemeinderat im November 2017 eine Benefizveranstaltung in der Stadthalle organisiert. Die Besucher erwartete an diesem Nachmittag ein Programm mit jungen Künstlern, Musik und Clowns. Der Erlös dieser Veranstaltung geht nun zu gleichen Teilen an den „Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen“ und an die „Villa Warna Warni“, ein Waisenhaus in Indonesien. Die Spenden von je 600 Euro befinden sich derzeit auf dem Weg zu ihren Empfängern.