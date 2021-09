Entspannt liegen die vier Jungs in den Klapp-Sonnenstühlen, halten ihre alkoholfreien Cocktails in den Händen und lassen diesen Nachmittag, an dem der Herbst noch einmal eine mächtige Portion wohlige Wärme aufbietet, dahingleiten. So könnte es immer sein, findet sie. Ist es aber nicht. Leider. ...