Nach nur etwas mehr als einem Jahr hat sich das Familienzentrum etabliert. Die dort arbeitenden Gruppen freuen sich über regen Zuspruch, und dass der Aufenthalt in Metzingens ältestem Gebäude auch abseits aller sozialpädagogischen Bildungs- und oder Unterhaltungseinheiten durchaus lehrreich und vor allem anschaulich sein kann, liegt an den vielen sorgsam ausgesuchten Details, die den ehemaligen Pfleghof ganz nebenbei in ein kunsthistorisches Museum verwandeln. Erst kürzlich hat Susanne Kohler, sie ist Schriftführerin des Fördervereins, einige Bilder ihrer verstorbenen Tante Paula Renate Braun entdeckt.

Die Dame wurde 100 Jahre alt und hinterließ mit Acryl auf Leinwand gemalte Farbkompositionen, die jetzt im Eingangsbereich an den weiß getünchten Wänden hängen: „Das ergibt einen herrlichen Kontrast“, sagt Susanne Kohler. Sie ist dem Vorstandsgremium des Fördervereins erhalten geblieben, ebenso wie Professor Wolfgang Voelter, der zusammen mit seinem Vetter Dr. Ulrich Völter vermittels einer Millionenstiftung dieses von der Stadt Metzingen betriebene Haus erst möglich gemacht hat. Doch mit dem Verein stand es auf Spitz und Knopf, oder wie es Wolfgang Voelter beschreibt: „Der Verein war kurz davor, sich aufzulösen.“ Es war wie in vielen Vereinen: Wenn Teile der Vorstandschaft aus persönlichen Gründen kürzer treten müssen, stehen nicht immer sofort Nachfolger parat. Anja Dölker und Sylvia Lechler also schieden aus, und zunächst rückte niemand nach, ehe Celine Gressel die Aufgabe als zweite Vorsitzende übernahm: „Die sachliche Ausstattung im Familienzentrum ist jetzt gut“, sagt sie nach einer gewissen Eingewöhnungszeit und der Phase der Konsolidierung, „jetzt kümmern wir uns um Projekte“, verspricht sie: Dass etwa Christine Thomas mit ihrer Kiwi-Gruppe auch sonntags kreativ werden kann.

Schlussendlich braucht es dafür Geld. Ein leidiges Thema. Zum Glück, sagt Wolfgang Voelter, hat der Verein in Margit Rapp eine Kassiererin, die sich um diese Dinge kümmert: „Mich interessiert das nicht“, sagt der Mäzen, „ich muss nur sehen, dass Geld reinkommt.“ Und Kunst, denn Wolfgang Voelter unterhält mit seiner Frau Dr. Heide Voelter eine durchaus veritable Sammlung von Gemälden, Skizzen, Zeichnungen. Einige davon hängen bereits im Familienzentrum. Neben den Bildern ist ein Text zu lesen, der etwas über den Maler und freilich auch übers Bild sagt. Ein signiertes Bild des verstorbenen Reutlinger Künstlers HAP Grieshaber bereichert das Familienzentrum seit Oktober. Es ist seine berühmte Uracher Palme, die der nachempfunden ist, die einst Graf Eberhard im Barte von seiner Pilgerreise ins Heilige Land mitbrachte. Eine Palme, die bei anderen Angelegenheiten auch schon mal falsch herum aufgehängt wurde.

Auch Originalschriften eines Vorfahrens des Professors sind im Familienzentrum ausgestellt. In einem Raum unterm Dach. Dort soll demnächst auch ein Sofa rein, sodass man sich die Schriften des Daniel Völter durchlesen kann. In aller Ruhe und fernab des Kindertrubels. Daniel Völter hatte zunächst Theologie studiert, stieg dann aber um auf Geografie, war Professor in Esslingen und entwickelte die ersten Atlanten für den Schulunterricht.

Das Sofa stammt übrigens auch aus der Völterei, wie Wolfgang Voelter den weit verzweigten Stammbaum seiner Familie nennt. Von Christian Völter, „der überhaupt so viel gestiftet hat“. Sogar die Turnhalle an der Sieben-Keltern-Schule oder die Holzvertäfelung im Alten Sitzungssaal des Rathauses.

Er war selbst Ratsmitglied und habe immer mal wieder gefragt: „Was braucht ihr noch?“ Der Apfel, das zeigt das Beispiel der Vettern Völter und Voelter, fällt eben nicht weit vom Stamm.

Zu den neuen Projekten des Fördervereins gehören Programme für Kinder während der Ferien, wobei damit alle Ferien gemeint sind, nicht nur die im Sommer. „Das Ferientagheim deckt ja nur einen Teil ab“, sagt Celine Gressel. Und weil immer mal wieder Kosten anfallen für Bastelmaterial oder Farben, die üblicherweise von den Eltern der Kinder übernommen werden müssen, möchte der Förderverein insbesondere dazu beitragen, dass diese Kosten so gering wie möglich sind.

