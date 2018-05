Hülben Jetzt rollt die Kugel wieder

Hülben / Michael Koch

Zu Ostern hat Charlotte Mutschler die Minigolf­anlage im Hülbener Freizeitgelände Rietenlau aus dem Winterschlaf geweckt. Und das nicht nur der Jahreszeit wegen, sondern die Anlage wurde nach einjähriger Ruhepause, in der ein Pächterwechsel über die Bühne ging, jetzt wiedereröffnet. Zunächst allerdings nur das Minigolfstüble, in dem in den ersten Wochen allerdings schon reger Publikumsverkehr herrschte. „Es ist sehr gut angelaufen“, freut sich die Pächterin über ihren Start. „Der April war prima, wir hatten aber ja auch entsprechend gutes Wetter.“

Bahnen sind jetzt gerichtet

Einziges Problem der Minigolfanlage zu Beginn: Man konnte dort noch nicht Minigolf spielen, weil die Bahnen noch nicht saniert und somit so gut wie nicht bespielbar waren. Dies wurde jetzt während des Aprils nachgeholt, sodass tatsächlich seit dem 1. Mai in Hülben wieder die Bälle eingelocht werden können.

18 strahlendweiße Betonbahnen mit ihren unterschiedlichen Schwierigkeiten warten auf die Besucher. Mal kommt es auf einen geraden Schlag an, mal ist eher das Tempo des Balles entscheidend, manchmal muss der Abstosswinkel richtig berechnet werden, wenn ein Hindernis um eine Ecke reicht und manchmal ist es sogar nützlich, Vorerfahrungen beim großen Golfsport zu haben. Bahn 7 nämlich simuliert zum Beispiel einen Abschlag beim Golf über rund 20 Meter. Wer hier Richtung und Stärke des Balles nicht richtig dosiert, der darf auf Wiese oder im angrenzenden Waldstück nach seinem Spielball suchen – sicherlich sehr zum Vergnügen der Mitspieler, die es im Anschluss aber erst noch besser machen müssen.

Nach der sportlichen Runde besteht auf der Anlage die Möglichkeit zu einer Einkehr. Gutbürgerliche Küche sowie warme und kalte Getränke warten hier auf die Minigolfer und auf Besucher, die einfach nur so vorbeikommen. Charlotte Mutschler freut sich über Ausflügler ebenso wie auf angemeldete Gruppen: Jahrgänge, Klassentreffen, Kindergeburtstage – alle finden in dem renovierten Stüble, das jetzt im Gegensatz zu früher ein Nichtraucherstüble ist, die passende Location. Bei gutem Wetter kann natürlich auch auf der Terrasse gegessen und gefeiert werden.

Künftig möchte die neue Pächterin sogar spezielle Events anbieten wie zum Beispiel jeden Samstag und Sonntag ab 11 Uhr ein Weißwurstfrühstück. Außerdem bietet sie von Montag bis Freitag einen Mittagstisch an, weil sie weiß, dass „viele Gaststätten in Hülben erst gegen Abend aufmachen“.