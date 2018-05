Metzingen Jetzt können Wünsche wahr werden

Metzingen / Regine Lotterer

In der Modestadt Metzingen lässt sich so manches Schnäppchen finden. Allerdings bieten nicht nur die Geschäfte in der Outletcity Kleidungsstücke namhafter Labels an, auch in den Räumen der katholischen Kirche können Kunden ­edles Tuch zu reduziertem Preis erstehen: Zwei Mal im Jahr organisiert dort ein ehrenamtliches, sechs Köpfe starkes Team einen Kleiderbasar für Erwachsene: „Wir erzielen immer einen guten Umsatz“, erzählen die Frauen. Der Zuspruch sei auch deshalb so gut, weil nur modische, neue und durchaus hochwertige Ware über die Verkaufstische gehe: „Das sind alles edle Sachen, das meiste ist Markenware“, betonen die Ehrenamtlichen. Das Prinzip des Basars ist dabei denkbar einfach: Wer sich von seinen Kleidern trennen will, meldet sich beim Basarteam an und erhält von diesem eine Verkäufernummer. Danach darf die Ware veräußert werden, die Preise legt jeder selbst fest.

Kunden, die den Weg in den Gemeindesaal der Bonifatiuskirche finden, können jeweils zwischen 7000 und 8000 Artikeln auswählen. Außer Kleidungsstücken gibt es auch Schuhe, Handtaschen, Schmuck und Mützen, also einfach alles, was zu einer schicken Garderobe gehört. Selbst Umkleidekabinen für die Besucher sind eingerichtet: „Hinter dem Basar steckt eine große Logistik“, berichten die Ehrenamtlichen. Alleine zum Einsortieren der angelieferten Waren stehen 30 Helfer bereit.

Wer beim Basar vorbeischaut und etwas kauft, der macht nicht nur sich eine Freude, sondern unterstützt zugleich einen guten Zweck. Schließlich spendet das Basarteam jeweils 15 Prozent des Umsatzes. Dieses Mal kann sich der Förderverein der Karl-Georg-Haldenwang-Schule über einen Scheck in Höhe von 1000 Euro freuen. Mit der Spende möchte der Förderverein beispielsweise Schullandheim-Aufenthalte für Kinder bezuschussen, deren Eltern eine solche Ausfahrt nicht bezahlen können. Der Schulbus, er wurde auf den Namen Charly getauft, kann ebenfalls dank der Hilfe des Fördervereins auf Tour gehen. Er ist ein treuer Begleiter, wenn es zum Schulausflug, zum gemeinsamen Freibadbesuch oder zu den Kooperationsschulen geht.

Apropos Kooperation: Die Haldenwang-Schule hat ihren Sitz zwar in Münsingen, besucht wird sie aber auch von zahlreichen Kindern und Jugendlichen aus dem Ermstal und von der Uracher Alb. Außerdem arbeitet sie mit der Uhlandschule Neuhausen-Glems und der Schillerschule Dettingen zusammen. Bei den Verantwortlichen des Fördervereins ist die Freude über die Spende aus Metzingen groß: „Wir versprechen Ihnen, dass das Geld bei uns gut angelegt ist“, betonen die beiden Vereinsvorsitzenden Florian Bauer und Marlies Sowa. „Unsere Schüler haben dieselben Wünsche wie alle andere Jugendlichen auch“, erzählen die beiden. Gemeinsam mit Freunden ein Eis essen gehen, ein Kinobesuch oder ein Ausflug in den Freizeitpark, für viele Jugendliche sind das Selbstverständlichkeiten, für manchen Schützling der Haldenwang-Schule bleiben solche Aktivitäten jedoch unerschwinglich. Es sei denn, der Förderverein springt ein: „Wir wollen“, sagt Marlies Sowa, „dass niemand ausgeschlossen wird.“