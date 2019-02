Metzingen Jetzt gibt es eine zweite Kindergruppe

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Vielen Dank, liebe Leser. Als unsere Zeitung im November dazu aufrief, für die Kindergruppe der Oberlin-Jugendhilfe zu spenden, war uns nicht klar, auf welch’ große Resonanz wir bei unseren Lesern stoßen werden. Zumal die Berichte über die Arbeit in dieser Kindergruppe aus vielerlei Gründen stark anonymisiert werden mussten. Einmal aus Gründen des Datenschutzes, freilich auch wegen der ethisch-moralischen Verpflichtungen, denen sich seriöser Journalismus immer schon stellen muss, und denen er immer verpflichtet sein wird. In der Praxis wäre es durchaus wünschenswert gewesen, ausführlicher über Einzelschicksale berichten zu können, doch zu viele Details hätten zu viele Eigenheiten der betroffenen Personen preisgegeben, sodass deren näherem Umfeld tiefste Einblicke in deren Familienleben gewährt worden wäre.

Heile Welt

Zur Erinnerung: In der Kindergruppe werden Buben und Mädchen aufgefangen und betreut, deren Eltern psychisch krank sind und sich kaum um sich selbst, noch weniger aber um Kinder und Familie kümmern können. Weil die Kinder der Schule, dem Freundeskreis und auch der Nachbarschaft eine funktionierende Familie, mithin eine heile Welt vorgaukeln wollen, machen sie alles, um nach außen hin nicht aufzufallen.

Das geht so weit, dass Grundschulkinder vor der Schule ihre kleineren Geschwister wecken, ihnen Frühstück zubereiten, sie in den Kindergarten bringen und nach der Schule für alle ein, wenngleich oftmals karges, Mittagessen zubereiten. Auch für die kranken Eltern: „Diese Kinder kompensieren ihr Leid, indem sie zu 100 Prozent funktionieren. Und zwar in der Schule und zu Hause“, sagt Silke Fehrenbach, die bei der Oberlin-Jugendhilfe (eine Einrichtung der Bruderhaus-Diakonie) für Spenden und Hilfe zuständig ist.

Die Kinder also funktionieren, weil sie müssen. Auf der Strecke bleibt deren emotionale und soziale Entwicklung, beklagt Silke Fehrenbach. Deswegen ist die Kindergruppe so wichtig: Hier dürfen sie Kinder sein, hier können sie sich auf Augenhöhe mit anderen unterhalten, die das gleiche Schicksal teilen. Hier können sie abschalten, wenn es mal ins Schwimmbad oder auf einen Ausflug geht. Unsere Leser haben für die Kindergruppe exakt 14 304 Euro gespendet, und damit so viel wie lange nicht. Der Geschäftsführer unserer Zeitung, Thomas Scherf-Clavel, hat nochmals um 696 Euro aufgestockt. Nicht allein, damit ein runder Betrag entsteht, sondern weil ihm die betroffenen Kinder leid tun: „Es freut mich, uns für diese Kinder einsetzen zu dürfen“, sagte er am Mittwoch, als er Silke Fehrenbach die symbolischen Schecks überreichte, „zumal das ein Thema ist, von dem man eigentlich gar nichts sieht.“

Mit diesem Geld kann die Gruppe jetzt wirklich mal einen Ausflug in einen Vergnügungspark verwirklichen, was aber noch wichtiger ist: Die Oberlin-Jugendhilfe kann endlich eine zweite Kindergruppe eröffnen. Das ist nicht selbstverständlich, denn die Gruppe fällt aus der Regelfinanzierung heraus. Sie lebt allein von Spenden.

„Bei mir war es auch so“

Wie Silke Fehrenbach berichtet, war die Resonanz auf unsere Berichte enorm. Sie erhielt Anrufe und Briefe von Erwachsenen, die sie erschütterten. Darin schilderten diese ihre eigenen Erfahrungen nach dem Motto: „Ich weiß, wovon sie reden. Bei mir war es früher auch so, aber ich hatte keine Hilfe.“

Einige entschuldigten sich: Nur zu gerne würden sie ebenfalls etwas spenden, doch ihnen fehlt das Geld dazu. Manche boten an, für die Kinder etwas zu stricken. Was man halt so braucht. Einen warmen Schal, eine Mütze oder Strümpfe.

Ein Nebeneffekt dieser Aktion ist besonders willkommen: Durch die Berichte ist die Existenz der Kindergruppe jetzt einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Auch der „Verein für vergessene Kinder“, mit dem die Oberlin-Jugendhilfe eng zusammenarbeitet, sollte davon profitieren. Er bietet seine Hilfe Kindern an, deren Eltern drogensüchtig sind. Drogensüchtig, Alkoholiker, an Depression, Schizophrenie oder Borderline erkrankt: Die Probleme sind immer dieselben.

Tipps sind hilfreich

Es ist hilfreich, wenn viele Menschen um die Kindergruppe und den Verein wissen, denn es gibt keinen institutionalisierten Mechanismus, der die Kinder auffängt. Kann es gar nicht geben, denn Gruppe und Verein arbeiten präventiv, die Kinder sind also nie auffällig geworden, das Eingreifen einer Behörde wäre also gar nicht möglich.

Kinder, sagt Silke Fehrenbach, lernen schnell, worüber sie in der Öffentlichkeit sprechen können und worüber nicht. Erst wenn Lehrer oder Schulsozialarbeiter einen Tipp geben, kann Sabrina Dürr, die Leiterin der Kindergruppe, den Kontakt zu den betroffenen Eltern suchen. Manchmal kommt auch ein geeigneter Hinweis von der Klinik für Psychia­trie und Psychosomatik Reutlingen (PPRT).