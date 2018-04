Studienreise Jahresexkursion des Arbeitskreises Stadtgeschichte

Metzingen / swp

Der Arbeitskreis Stadtgeschichte lädt ein zu einer Studienfahrt in das Münsterland mit Münster, der Stadt der Wiedertäufer und des Westfälischen Friedens von 1648. Die Fahrt beginnt am Pfingstmontag, 21. Mai, und endet am Samstag, 26. Mai, um 21 Uhr. Abfahrt von Metzingen ist um 7 Uhr am Bahnhof. Das Münsterland ist berühmt für seine Städte, Schlösser, Burgen, Herrensitze und Gräftenhöfe, für seine Wälder, Wiesen und Felder.

Die Exkursion des AKS lenkt den Blick auf eine rund 1200-jährige sichtbar gebliebene Geschichte des Münsterlands und die wieder ausgegrabene Geschichte der Römerzeit. Man besucht Burg Hülshoff nahe Münster, eines der bekanntesten westfälischen Wasserschlösser und zugleich Geburts- und Wohnhaus der wohl bedeutendsten deutschen Dichterin Annette von Droste-Hülshoff (1797 bis 1848), die ihre letzten Lebensjahre in Meersburg verbrachte.

Weitere eindrucksvolle Schlösser, Herrensitze und wehrhafte Burgen warten in einer überwiegend flachen bis leicht hügeligen Landschaft darauf, entdeckt zu werden. Man übernachtet in einem Vier-Sterne-Hotel am Stadtrand von Münster und fährt mit einem Vier-Sterne-Bus. Interessenten können sich noch bis zum 18. April bei Dr. Karl Weitnauer, Telefon (0 71 23) 6 04 89, anmelden. Von ihm erhalten die Interessenten auch noch genauere Informationen zum Programm. Er und Rudolf Renz werden die Fahrt begleiten.