Hülben Ist der Maibaum Geschichte?

Hülben / Michael Koch

Ein schweres Gewitter mit Sturmböen und Hagel war am 6. Juli dieses Jahres zu viel für den Maibaum in Hülben, der zu diesem Zeitpunkt noch immer neben der Kirche in den Himmel ragte. Am Ende des Unwetters war der Baum gebrochen, die Spitze in ein Kirchenfenster und auf ein Geländer geknallt. Ein Fall für die Versicherung – könnte man meinen.

Jene der Kommune habe abgewunken, nur Schäden an kommunalen Einrichtungen seien darin abgedeckt. Die Versicherung der evangelischen Kirchengemeinde hat auch abgewunken, der Verursacher solle zahlen. Somit blieb die Kirchengemeinde auf den Kosten in Höhe von 4200 Euro sitzen. Logisch, dass die Verantwortlichen bei der Kommune einen Antrag auf Kostenübernahme stellten, dem der Gemeinderat jetzt zustimmte. Die Motivation auf eine juristische Auseinandersetzung mit den Versicherungen hält sich nämlich in Grenzen.

Die Kosten sind das eine, die Konsequenzen, die sich aus dem Vorfall ergeben könnten, sind das andere. „Wir sind natürlich froh, dass keine Menschen bei dem Unfall zu Schaden gekommen sind. Dann würden wir auch über ganz andere Summen sprechen“, sagt Bürgermeister Siegmund Ganser. Und dann müsse sich der Gemeinderat doch die Frage stellen, ob das Maibaumstellen ein solches Risiko wert sei, wenn die Gemeinde die Haftung tragen müsse. Darüber müsse man in einer Sitzung zum Jahresende gesondert diskutieren. Erste Wortmeldungen lassen für den Maibaum allerdings nichts Gutes erwarten. „Das Haftungsrisiko sei zu groß“ und „feiern kann man ja auch ohne Baum“. Es könnte also sein, dass der Bruch des Maibaums auch den Bruch mit einer alten Tradition zur Folge hat.