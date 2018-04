Upfingen Investitionen in das Sportheim

Investitionen in das Sportheim

Upfingen / swp

Das vergangene Jahr bei der TSG Upfingen war geprägt durch umfangreiche Investitionen in das Sportheim. So konnte der in die Jahre gekommene Hallenboden im großen Sportheim durch einen neuen, modernen Belag ausgetauscht werden. Zusätzlich wurden im Gebäude Fenster ausgetauscht, um den Energieverbrauch weiter zu senken und Kosten zu reduzieren.

Gymnastik auf Überholspur

Parallel zu den Investitionen konnte die TSG die Bandenwerbung unter Dach und Fach bringen. Zahlreiche Werbepartner sind nun auf dem Sportplatz präsent und tragen damit zur Unterstützung der TSG bei. Die erste Fußball-Mannschaft unter Trainer Peter Kaschuba ist aktuell auf dem neunten Platz. Aufgrund von Nachholspielen ist der Abstand zu den vorderen Plätzen jedoch recht gering, so dass die Rückrunde umso spannender werden wird. Eine Nachricht hatte Abteilungsleiter Markus Blankenhorn noch zu verkünden: Kaschuba wird der TSG für ein weiteres Jahr als Trainer treu bleiben.

Bei der Tischtennis-Abteilung ist immer noch ein Höhenflug angesagt. So befindet sich die erste Mannschaft auf einem exzellenten zweiten Platz, und auch die zweite Mannschaft mischt vorne mit. Bei der dritten Mannschaft gibt es hingegen noch „Optimierungs-Potential“. Die Damenmannschaft ist aktuell auf dem fünften Rang.

Besonders erfreulich ist laut Abteilungsleiter Michael Schill die Entwicklung der Tischtennis-Jugendabteilung. Mit inzwischen 15 Kindern und Jugendlichen im Training stellt die TSG seit dieser Saison wieder eine Jugendmannschaft, die in der Vorrunde gleich den fünften Platz erreichte.

Die Altherren-Abteilung fokussiert sich weiterhin auf eine gesunde Mischung von Sport und Genuss – sie unternahm eine mehrtägige Radtour mitsamt Spanferkel-Essen.

Die Gymnastik-Abteilung der TSG ist immer noch auf Wachstumskurs. Inzwischen sind 120 Teilnehmer in den Turn- und Gymnastik-Angeboten der TSG unterwegs, was erneut eine Steigerung zum Vorjahr bedeutet.

Vorstand bestätigt

Bei den Wahlen zeigte sich, dass die TSG über eine stabile Vorstandschaft verfügt: Sämtliche zur Wahl stehende Vorstände wurden für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Dietmar Feucht dagegen scheidet auf eigenen Wunsch als Beisitzer aus dem Ausschuss aus. Zukünftig wird Manuel Leibfritz seinen Platz im Entscheidungsgremium der TSG einnehmen.