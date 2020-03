Das internationale Miteinander wird in Bad Urach bewusst gelebt, doch Nervosität und Angst haben sich auch im Idyll breit gemacht: Rund 50 Frauen und Männer mit unterschiedlichen Wurzeln aus aller Welt wollten angesichts des Anschlags in Hanau und des allgemein zu beobachtenden Rechtsdrucks in der...