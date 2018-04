Naturschutz Insektenhotels statt Steinlandschaften

Böhringen / swp

Naturnahe Gärten: Dieses Thema bei einem Vortragsabend der Ortsgruppe Römerstein des Naturschutzbundes (Nabu) lockte jüngst 60 Besucher ins Sportheim nach Böhringen. Referent Peter Faber – Gärtnermeister in den Lehr- und Versuchsgärten der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen sowie Vorstandsmitglied der Nabu-Ortsgruppe Balingen – zeigte zuerst einige abschreckende Beispiele für nicht-naturnahe Gärten: die heute immer mehr in Mode kommenden „Steinlandschaften“. „Wer glaubt, sich dadurch Arbeit zu ersparen, der irrt“, schilderte Faber. „Spätestens nach einigen Jahren werden überall Wildblumen zwischen den Steinen sprießen.“

Ganz anders sieht dagegen ein Beet mit blühenden Stauden aus. Sein Tipp: Die Stauden über den Winter stehen lassen, da in den Stängeln viele Insekten überwintern. Und dem Schutz der Insekten sollte heute Aufmerksamkeit gewidmet werden, denn es gab einen dramatischen Rückgang der Insekten-Biomasse um 70 Prozent im Vergleich zum Stand von vor 20 Jahren. Ein weiterer Vorteil: Die Samen der Stauden bieten außerdem Vögeln im Winter eine wichtige Nahrungsquelle.

Rindenmulch und Dünger

Für die Pflege von Staudenbeeten empfiehlt Peter Faber feinkrümeligen Rindenmulch – dies sei besser als zu hacken – und zusätzlich zu düngen, da die Rinde beim Verrotten dem Boden Stickstoff entzieht. Wer eine Nacktschneckenplage hat und nicht auf mechanische Bekämpfung setzt, sollte ein Schneckenkorn verwenden, das unschädlich für alle anderen Tiere ist.

Peter Faber warb auch für Unterstützung von Wildbienen. Sie sind zu 75 Prozent an der Bestäubung der heimischen Pflanzen beteiligt – die Bedeutung der Honigbiene werde auf diesem Gebiet allgemein weit überschätzt. Wildbienen sind ebenfalls stark bedroht, da es ihre Futterpflanzen, Wildblumen auf Wiesen und in Gärten, immer weniger gibt. Außerdem brauchen sie als Nistplätze Larvengänge in morschem Holz. Deshalb sollten alte Bäume stehen gelassen werden. Auch durch das Aufhängen von Wildbienenhäusern können die Tiere unterstützt werden.

Ein Teich im Garten ist für den Naturschützer das i-Tüpfelchen eines Naturgartens. Eine Oase für Libellen, Kaulquappen und Frösche. Dafür sollten keine Fische eingesetzt werden – der Umwelt nütze ein wilder Randstreifen mit Blutweiderich, Sumpfdotterblumen und Fieberklee am meisten.

Weitere Tipps: Rosen im Garten sollten erst geschnitten werden, wenn die Forsythie blüht. Auf das Spritzen, etwa gegen Blattläuse, sollte unbedingt verzichten werden. Hier lohne es sich zu warten, bis die Marienkäfer kommen und sich der Blattläuse annehmen. Beim Kauf von Rosen sollte auf das „ADR“-Gütesigel geachtet werden. Diese Rosen sind weitgehend resistent gegen Krankheiten.

Für öffentliche (kommunale) Flächen empfiehlt Peter Faber das „Tübinger Modell“. Dort werden seit einigen Jahren nur die Randstreifen, etwa einen Meter breit, regelmäßig gemäht. Die innere Fläche wird nur ein bis zwei Mal im Jahr mit dem Balkenmäher gemäht. Außerdem werden Hinweistafeln aufgestellt, die erklären, dass hier eine natürliche Wiese erblühen darf. Das erhöht die Akzeptanz in der Bevölkerung.