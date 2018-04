Wirtschaft Innovation aus dem Ermstal

Metzingen/Reutlingen / swp

Neuentwicklungen wie ein integriertes Lautsprechersystem für Elektromobile, ein automatisiertes elektromagnetisches Nietverfahren und weitere Technik-Highlights zeigen Baden-Württembergs Industrieforscher demnächst auf dem Innovationstag Mittelstand in Berlin. Bei der Hightech-Show des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) am 7. Juni werden aus ganz Deutschland 300 kleine und mittlere Unternehmen sowie Forschungsinstitute mit rund 200 Weltneuheiten erwartet. Mit dabei ist auch die Hochschule Reutlingen. Sie entwickelte in Kooperation mit der Metzinger Philipp Bazlen GmbH ein neues Nietverfahren. In Nietmaschinen der Textil- und Lederindustrie werden Verbindungselemente während des Umformvorgangs mittels Zangen einzeln ausgerichtet und festgehalten. Die aktuelle Technik ist wenig flexibel, verursacht eine hohe Quote an Fehlnietungen sowie ein schnelles Abnutzen der Werkzeuge. Das neu entwickelte Verfahren arbeitet mit einem nahezu verschleißfreien elektromagnetischen Greifer, der die Niete per Magnetkraft für die Verarbeitung einzeln „abholt“, während des Transports in der korrekten axialen Position festhält und für die Vernietung in Gürteln, Taschen oder Schuhen präzise fixiert.

Die erfolgreichen Hightech-Innovationen verdanken ihre Existenz mehrheitlich einer Projektförderung durch das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des BMWi. Für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in Baden-Württemberg wurde innerhalb von zehn Jahren fast eine Milliarde Euro Fördermittel bewilligt und rund 7300 Projekte angeschoben. Allein 2017 hat das Programm in Baden-Württemberg mit mehr als 90 Millionen Euro gut 600 Innovationsprojekte ermöglicht.