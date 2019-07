Nachdem es im vergangenen Jahr wegen des großen Diakoniefestes ausgefallen ist, wird in diesem Jahr wieder das beliebte Mühlefest gefeiert. Und es ist sogar etwas ganz besonderes, denn die beteiligten Einrichtungen und Betriebe laden zum zehnten Mal an den Mühleplatz ein und zwar an diesem Freitag, 5. Juli, ab 17 Uhr.

Wie immer wird es auch in diesem Jahr kein großes Programm geben. Dieses Fest ist etwas ganz besonderes und das, obwohl es kein großes Programm gibt. „Das Besondere an diesem Fest ist“, so Reiner Fritz, der bei der Bruderhaus-Diakonie für die offenen Hilfen zuständig ist, „dass es ein inklusives Straßenfest ist.“ Und das kommt bei den Bürgern gut an. Das Straßenfest am Mühleplatz ist mittlerweile fest etabliert. Es heißt sogar, dass es niemand, der in Dettingen etwas auf sich hält, leisten kann, dem Straßenfest fernzubleiben.

Die Wohngruppe

Außer der Bruderhaus-Diakonie mit seinem Café „Offenbar“ ist der Wirt vom „Ochsen“, Thomas Linder, und Peter Gries vom Bistro am Mühleplatz beteiligt. Mit dabei ist diesmal die Wohngruppe der Bruderhaus-Diakonie in der Schneckenhofengasse, die wieder die Sekt- und Cocktailbar betreibt.

Es gibt allerlei Leckeres vom Grill, und „Ochsen“-Wirt Thomas Linder tischt ein Pilzgericht auf sowie Calamaris. Zur Unterhaltung treten am Freitag zwei Bands auf. Zum einen die „Rocksocks“ von der Reutlinger Kuturwerkstatt und zum anderen die „Dienstagsrocker“ aus Stuttgart. Beiden Gruppen ist gemein, dass sie in ihren Reihen Menschen mit Behinderungen haben. Damit es den Kindern nicht langweilig wird, gibt es für sie wieder ein Spiel- und Bastelangebot.

Ab 13 Uhr wird am Freitag aufgebaut. Außer der Bühne müssen rund 60 Biertischgarnituren in Reih’ und Glied aufgebaut werden. Insgesamt werden wohl rund 20 Helfer im Einsatz sein.

Der Erlös kommt wie immer den Offenen Hilfen der Bruderhaus-Diakonie Ermstal-Alb zugute. Die Offenen Hilfen sind ambulante Angebote für Menschen mit Behinderungen und ihre Familien. Geboten werden Beratung, Betreuung und Unterstützung auf ganz vielfältige Art und Weise. Die Beratungs- und Begegnungsstätte „Offenbar“ befindet sich in der Uracher Straße mitten in Dettingen.

Im Angebot sind Reiten, Schwimmen, Ferienprogramme und spezielle Urlaubsofferten. Darunter sind Wochenendfreizeiten und Urlaubsangebote in Griechenland, Österreich, im Allgäu, in Bayern, Urlaub in der Villa Kunterbunt, im Indianerzelt sowie in Kaltenberg. Drei Mal im Jahr gibt es eine Disco im CVJM-Gemeindehaus in Dettingen. Ein Mal im Monat geht es zum Bowling nach Metzingen. Dabei geht es nicht unbedingt darum, wer die meisten Punkte erzielt. Vielmehr stehen der Spaß und die Gemeinschaft im Vordergrund. Bei diesem Angebot kann man sich fest für die Bowling-Gruppe anmelden, aber auch nur an einzelnen Terminen mitmachen.

Sehr beliebt ist auch das Klettern in der Kletterhalle in Reutlingen. Unter fachkundiger Anleitung kann jeder nach den eigenen Fähigkeiten verschiedene Kletterrouten ausprobieren. Auch dieses Angebot soll vor allem Spaß machen. Zudem fördert Klettern die Motorik und die Belastbarkeit. Es fördert das Selbstvertrauen und die Wahrnehmung des eigenen Körpers.