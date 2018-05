Metzingen Inklusion mit Füßen getreten

Metzingen / Norbert Leister

Rollstuhlfahrer, Senioren mit Rollator und Eltern mit Kinderwagen stehen vor einem Problem, wenn sie am Metzinger Bahnhof zu den Gleisen 2 und 3 möchten. Seitdem vor etwa zwei Jahren auch der ehemalige „Karrenüberweg“ weggefallen ist, könnten die beiden Gleise für gehbehinderte Menschen genauso gut in Timbuktu oder auf dem Mond liegen – sie sind für sie nicht erreichbar. Und das ist ein eindeutiger Verstoß gegen das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz.

Welche Auswirkungen dieser Verstoß im praktischen Alltag mit sich bringt, darüber berichtete Karola Meisborn am Freitagabend. „Ich lebe seit acht Jahren in Metzingen, wenn ich mit dem Zug fahren will, muss ich das mindestens einen Tag vorher bei der Bahn anmelden“, sagte die Rollstuhlfahrerin. Damit aber nicht genug: Weil ihr mit ihrem Elektro-Rolli aber die Gleise 2 oder 3 verwehrt sind, aber in die Landeshauptstadt fahren will, „dann muss ich von Gleis 1 erst bis nach Tübingen fahren, dort umsteigen und einen Zug in Richtung Stuttgart nehmen“. Weil grundsätzlich an Zugpersonal gespart werde, ist sie neuerdings auf den Zugführer angewiesen, der ihr den Weg in einen besonderen Waggon ebnen muss. „Das ist eine zusätzliche Benachteiligung.“

Dass es zu diesem Thema am Freitagabend zu intensiven Diskussionen beim „Bürgerforum Metzingen“ kam, kann nur gut sein, befand Thomas Zecher von der Medienakademie. Erneut standen am Freitagabend Schüler hinter der Kamera, und mit Vanessa Luise Koch hatte sich eine junge Nachwuchs-Moderatorin ihre ersten Sporen im Fernsehgeschäft verdient. Interviewgast war neben Karola Meisborn die Metzinger Baubürgermeisterin Jacqueline Lohde.

Gespräch in Stuttgart

Den zahlreichen Interessierten in der Medienakademie gefiel allerdings nicht, was Lohde zu berichten hatte: Nach mehr als eineinhalb Jahren „intensiver Bemühungen der Stadtverwaltung“ in Sachen Erreichbarkeit der Gleise 2 und 3, so Lohde, habe sich immer noch nichts getan. Wirklich ganz und gar nichts, „wir sind keinen Schritt weiter vorangekommen“, bedauerte die Bürgermeisterin. „Die Bahn ist gefragt“. Schließlich sei sie dafür zuständig, den barrierefreien Zugang zu allen Gleisen zu gewährleisten. Um den guten Willen und die Dringlichkeit zur Veränderung der untragbaren Situation zu unterstützen, habe der Metzinger Gemeinderat sogar zugestimmt, Vorplanungen, die die Bahn zu leisten hat, mit 75 000 Euro zu unterstützen. „Das ist ungewöhnlich, dass eine Kommune so was macht.“ Passiert sei trotzdem immer noch nichts. „Wir hoffen jetzt, am 6. Juni einen Schritt weiter zu kommen“, so Lohde. Da sei die Metzinger Stadtspitze in dieser Sache nach Stuttgart geladen.

„Das ist alles sehr unbefriedigend“, betonte Jacqueline Lohde. Dem stimmte Thomas Zecher vorbehaltlos zu: „Das wirft ein ganz schlechtes Bild auf die Stadt, dass ausgerechnet am Bahnhof die Inklusion mit Füßen getreten wird.“ Er verwies auf den einstigen Karrenüberweg, der doch problemlos wiederhergestellt werden könne. „Es gibt doch noch die abgesenkten Bahnsteigkanten.“

Aus dem Publikum kam der Hinweis, „dass die Bahn in Zehn-Jahres-Programmen plant“. Das nächste stehe für 2019 an. Karola Meisborn verwies darauf, dass der Karrenüberweg auch „keine gute Lösung“ war, sondern tatsächlich die Gefahr bestand, zwischen den Gleisen steckenzubleiben. Ein anderer Zuhörer betonte, „die realistischste Chance zur Änderung der Situation ist wohl der Umbau des gesamten Bahnhofs im Rahmen der Regionalstadtbahn“. Aber es seien auch kurzfristige Lösungen gefragt, warum nicht einen Busverkehrs für „mobilitätseingeschränkte Personen“ einrichten, schlug ein Zuhörer vor.

Es gab aber auch Kritik an der Stadt: „Ich bin konsterniert, dass die Stadt es nicht geschafft hat, in fast zwei Jahren eine Rechtsauskunft einzuholen“, sagte eine Besucherin. „Wir haben keine Handhabe“, entgegnete Jacqueline Lohde. Die Stadt könne sehr wohl was tun, sagte die Frau. Es gelte, einen Brief an das Eisenbahnbundesamt zu schreiben, auf den Verstoß hinzuweisen und sollte sich dann nichts tun, den Vorgang in den Landes- oder Bundes-Petitionsausschuss einzubringen. „Wir müssen lästig werden“, findet auch Thomas Zecher.