Römerstein Infrastruktur geht ins Geld

Böhringen / Alexander Thomys

Etwa 300 000 Euro gibt die Gemeinde Römerstein im Durchschnitt pro Jahr für die Erhaltung der gemeindeeigenen Straßen aus. Mit gutem Erfolg, wie der Experte Kim Gebauer nun dem Gemeinderat attestierte. Im Auftrag der Gemeinde hat Gebauer vom Berliner Unternehmen „Eagle Eye“ die Römersteiner Straßen und Wirtschaftswege per Kamerabefahrung erfasst, ins Geo-Informationssystem der Gemeinde eingetragen und den Zustand der Straßen untersucht.

Auf einer Skala von eins (Neubauzustand) bis acht (sehr schlechter Erhaltungszustand) würden die Gemeindestraßen einen Durchschnittswert von 2,2 erhalten, zeigte der Diplom-Ingenieur auf: „Die Straßen sind in einem guten Zustand, das ist erfreulich.“ Straßen hat die Gemeinde indes jede Menge: Insgesamt 322,9 Kilometer wurden erfasst, 210 000 Quadratmeter sind mit Asphalt ausgebaute Verkehrswege. Die Feldwege rund um Römerstein bringen es auf weitere 360 000 Quadratmeter.

Nur rund 2,5 Prozent der Flächen seien als „eher schlecht“ einzustufen, bilanzierte Gebauer. Handlungsbedarf bestünde dennoch: „20 Prozent der Flächen weisen mittlere Schäden auf, die in den kommenden Jahren kritisch werden.“ Der Ingenieur richtete damit den Blick in die Zukunft, was auch das Hauptanliegen der Gemeinde bei der Beauftragung der Berliner Firma war. Schließlich sollen aus den erhobenen Daten Handlungsempfehlungen für die Zukunft folgen, um ein „Erhaltungsmanagement“ zu ermöglichen.

Höhere Mittel notwendig

Die Zahlen, die Gebauer hierzu im Ratsgremium vorstellte, schmeckten den Gemeindevertretern allerdings nicht. Demnach wären langfristig rund eine Million Euro pro Jahr nötig, um die Römersteiner Straßen im heutigen guten Zustand zu erhalten oder diesen sogar leicht zu verbessern. Für die Feldwege errechnete das Berliner Unternehmen gar 1,1 Millionen Euro, die notwendig wären. Zum Vergleich: Die Gemeinde rechnet pro Jahr mit 350 000 Euro für den Straßenerhalt und 100 000 Euro für die Wirtschaftswege.

Mit diesen Beträgen würde sich der Erhaltungszustand der Straßenzustand bis 2026 auf 3,1 verschlechtern, die Wirtschaftswege würden sich von derzeit 2,4 auf 3,4 verschlechtern. „Sie haben nun eine saubere Entscheidungsgrundlage, wo sich Reparaturen am meisten lohnen“, warb Gebauer dafür, sich durch die Zahlen nicht entmutigen zu lassen. Manchmal könne es sinnvoll sein, nicht die schlechtesten Straßen herzurichten, sondern lieber kleinere Schäden in der Anfangsphase zu beseitigen. „Eine Straße in schlechtem Zustand bleibt auch nach drei Jahren noch schlecht.“

Woher die „extreme Steigerung“ kommen würde, um die Straßen künftig gut zu erhalten, frage Manfred Reichle. Dies sei durch die zunehmende Verkehrsbelastung zu erklären, erläuterte Gebauer. Außerdem würde die Belastung der Straßen durch große und immer schwerere Traktoren und Lastwagen zunehmen. Der Experte relativierte indes die notwendige eine Million Euro ein wenig: „Um den Zustand zu erhalten, dürfte auch eine Verdopplung der Mittel ausreichen.“

Gemeinderat Stefan Wörner sprach sich für mehr Mittel für den Straßenerhalt aus. „Im Sinne der Generationengerechtigkeit müssten wir mehr investieren“, meinte Wörner. Bürgermeister Matthias Winter pflichtete ihm bei: „Wir sind nicht schlecht unterwegs, müssen aber auch etwas tun, um unser Niveau zu halten.“

Weitergehende Beschlüsse zur Finanzierung gab es für das laufende Jahr indes nicht. Im Gegensatz zur Kanalsanierung: Hier beschloss der Gemeinderat, in den Jahren 2018 und 2019 insgesamt 500 000 Euro in die Kanalsanierung zu investieren. Die Notwendigkeit hierzu ergab sich aus einer Untersuchung des Kanalnetzes, die im Rahmen der Eigenkontrollverordnung seit 2014 durchgeführt wurde.

Repariert werden sollen Bereiche in dem 43 Kilometer langen Kanalnetz der Gemeinde, in denen insgesamt 92 Einzelschäden der hier höchsten Schadensklasse fünf gefunden wurden. Diese Schadensklasse zeigt „umgehenden Handlungsbedarf“ an.