Metzingen In zwei Wochen beginnt die Mostsaison

Glems / Von Peter Kiedaisch

Das Mosten beginnt in diesem Jahr früh. In Glems sind dafür Horst Wahl und sein Sohn Holger federführend verantwortlich, die für den Obstbauverein die Moschdade in Glems betreiben und die darin stehende Packpresse bedienen. Also fürs Mosten sind sie verantwortlich, nicht für die frühe Ernte.

Gepresst wird samstags, in Ausnahmen auch werktags. Eine telefonische Anmeldung (siehe „Infos zur Moschdade“) ist notwendig, damit es keine langen Wartezeiten gibt. Sieben bis acht Zentner Obst sind in etwa einer halben Stunde gewaschen, gemahlen und gepresst. So lange bleiben die Kunden dabei und können mit eigenen Augen sehen, wie am Ende exakt der Saft aus genau ihrem Obst herausläuft.

Ein urschwäbisches Getränk

Insgeheim hoffen Wahls noch immer auf einen Sinneswandel in der schwäbischen Gastronomie: Es ärgert sie, dass Most ganz selten mal auf der Getränkekarte steht. „Aber das ist ein urschwäbisches Getränk und passt perfekt ins Biosphärengebeit“, sagt Horst Wahl. Kühl getrunken, nimmt es den Durst und erheitert den Geist. Der Konsum von heimischem Apfelsaft oder Most hilft aber vor allem der Natur, denn nur so können all diese wunderbaren Streuobstwiesen erhalten bleiben.

Wer sein Obst zum Mosten vorbeibringen möchte, kann sich bei Horst Wahl unter Telefon (0 71 23) 20 08 12 oder per E-Mail info@moschdade-glems.de

Mehr lesen Sie in einer unserer Abo-Ausgaben.