Neckartenzlingen In höchst bedeutender Mission

Peter Swoboda

Um den Kommunen die Integration von Geflüchteten zu erleichtern, wurde ein Pakt zwischen dem Land Baden-Württemberg und den Kommunen geschlossen. Neckartenzlingen hat sich aus diesem Grund mit den Gemeinden, mit denen sowieso schon eine Verwaltungsgemeinschaft besteht, zusammengetan, um vom Land einen finanziellen Zuschuss und 1,4 hauptamtliche Stellen für das Integrationsmanagement zu bekommen.

Zwei Jahre nach den hohen Zugängen von Asylsuchenden nach Baden-Württemberg kommen die Geflüchteten mit Anerkennung und Duldung in den Kommunen des Landes im Rahmen der Anschlussunterbringung an. Zentrale Aufgabe kommunaler Integrationsarbeit ist es, die Menschen schnell an die bestehenden Regelsysteme heranzuführen und so die Integrationsprozesse zu stärken und zu fördern.

Um das Ganze stemmen zu können, hat die Gemeinde Neckartenzlingen einen freien Träger, den Malteser Hilfsdienst, engagiert. Zuständig ist die Leiterin der Integrationsdienste der Bezirksgeschäftsstelle Nürtingen und Integrationsmanager vor Ort Ossamma Al Khalil. „Es ist eben wichtig“, so Bürgermeisterin Melanie Gollert, „dass die Geflüchteten eine Sozialbetreuung bekommen.“ In erster Linie geht es um diejenigen, die eine Perspektive auf Integration haben. Für die anderen konnte die Gemeinde immerhin erreichen, dass der soziale Dienst des Landkreises zwei Stunden pro Woche eine Sprechstunde abhält.

Am 2. Januar startete das Integrationsprojekt in Neckartenzlingen. Bis heute sollte es dauern, dass sich Dagmar Hahn und Ossamma Al Khalil einen Überblick verschafft und die betroffenen Menschen kennengelernt haben. „Wir sind“, so Dagmar Hahn, „zu den Menschen hingegangen, um sie kennenzulernen.“ Sie mussten herausfinden, wer von den Menschen, die auf den Listen standen, integrationsfähig sind. Es gehören auf jeden Fall alle anerkannten Asylbewerber dazu sowie alle, die hochmotiviert sind und schon ganz gut deutsch können und deren Asylantrag noch nicht abgelehnt ist. „Es gehören aber auch diejenigen dazu“, so Dagmar Hahn weiter, „deren Asylantrag abgelehnt wurde, die jedoch trotzdem schon sehr weit in den Deutschkenntnissen sind.“ Dabei wird die Arbeit der Integrationsmanager nicht gerade dadurch erleichtert, dass sie alles, was sie tun, dokumentieren müssen. Für jeden einzelnen Geflüchteten muss ein individueller Integrationsplan erstellt werden, in dem Zielvorgaben formuliert werden. Das Integrationsprojekt läuft zunächst mal über zwei Jahre. Am Ende müssen die Kommunen einen Nachweis erbringen, wofür sie die Fördergelder verwendet haben. Aber bis dahin ist noch Zeit. Bürgermeisterin Gollert jedenfalls ist froh darüber, dass Ossamma Al Khalil als Integrationsmanager in Neckartenzlingen tätig ist. Denn der 33-Jährige ist selbst vor 13 Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen. Allerdings nicht als Flüchtling, sondern weil er eine Ausbildung machen wollte. „Ich hab ja alles, was die Geflüchteten jetzt erleben, auch mitgemacht“, sagt er.

Im Gemeindeverbund müssen knapp 190 Geflüchtete untergebracht werden. Neckartenzlingen muss noch 60 Menschen unterbringen zusätzlich zu den 20, die in der vergangenen Woche bereits in die neue Flüchtlingsunterkunft in der Metzinger Straße eingezogen sind. Das wird eng. Die Menschen kommen aus Syrien, Gambia, Eritrea, Afghanistan, dem Irak und aus Nordafrika.

Für die Zukunft strebt Dagmar Hahn eine engere Zusammenarbeit mit dem Jobcenter an. „Dort werden ja auch Daten erhoben“, so die 57-Jährige, „dann wäre eine engere Kooperation sinnvoll.“ Und schließlich sei es das Ziel, möglichst viele Geflüchtete in Arbeit zu bringen. Hahn: „Das würde uns entlasten und bei der Integration helfen.“ Sie appelliert deshalb auch an die Unternehmer, sich Gedanken darüber zu machen, ob sie nicht Geflüchtete integrieren möchten.

Die Gemeinde Neckartenzlingen ist da mit gutem Beispiel vorangegangen. Im Gemeinde-Bauhof arbeitet ein Mann aus Afghanistan.