Pliezhausen Immer wieder im Sommer

Pliezhäuser Sänger ins Finale: Anrufen für Simon Wild

Bereits seit der ersten Sendung der TV Show „Immer wieder Sonntags“ wählten die Zuschauer Simon Wild per Telefonvoting weiter. Der Pliezhauser absolvierte somit am vergangenen Sonntag bereits seinen siebten Auftritt. „Ich freue mich, auch am Sonntag wieder neben den ganz großen Stars der Schlagerszene auf der Bühne stehen zu dürfen“, sagt er.

Auch am 15. 7. entscheiden die Zuschauer per Telefonvoting, wer in die Finalrunde kommt. Simon Wild müsste noch ein Sommerduell gewinnen, um ins Finale am 9.September einzuziehen. Er freut sich über Anrufer. Die Show „Immer wieder sonntags“ läuft am Sonntag um 10 Uhr im Ersten.