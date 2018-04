Riederich Immer auf der Suche nach Neuem

Metallgestalter Erich Geiger in seiner Werkstatt in der Riedericher Carl-Benz-Straße. © Foto: Anne Laaß

Riederich / Anne Laaß

Kunst liegt, so der Volksmund, im Auge des Betrachters. Und damit verbunden wohl auch die Frage: Was ist Kunst überhaupt? Für den Riedericher Erich Geiger ist es eine Leidenschaft, die er zu seinem Beruf gemacht hat. Der 63-Jährige hat sein Atelier mittlerweile im Gewerbegebiet der Gemeinde. Bereits im Vorgarten erwartet die Besucher das ein oder andere metallene Kunstobjekt. Geiger nimmt an den „Europäischen Tagen des Kunsthandwerks“ teil. Das Projekt gibt es bereits seit 2002. Damals wurde es in Frankreich ins Leben gerufen. In Deutschland öffnen nun zum fünften Mal Künstler ihre Ateliers und Werkstätten, einer von ihnen ist der Riedericher.

Angefangen hat die Kunstbegeisterung des 63-Jährigen schon in den 80er Jahren in der Scheune der Familie. Nach der Mittleren Reife absolvierte Geiger die Lehre zum Kunstschmied. Er arbeitete für Galerien, hat aber zudem noch studiert und als Lehrer gearbeitet. Jedoch habe ihm die künstlerische Komponente gefehlt. Er habe kaum Zeit gehabt, all die Ideen, die er im Kopf bereits durchdacht hatte, in die Tat umzusetzen. Aus seinem Hobby machte er dann seinen Beruf. Kunst sei für ihn etwas Zeitgenössisches, zwar gebe es Stücke, die immer modern blieben, aber prinzipiell sei die Kunst im Wandel. Seine neuste Spezialität sind Wandobjekte mit LED-Beleuchtung, das würde das jüngere Publikum ansprechen. „Als Kunsthandwerker ist man einfach immer auf der Suche nach Neuem“, sagt Geiger. Früher, so der 63-Jährige, gab es viele Gartentore, die von den Schmieden gefertigt wurden. Heute ist das nicht mehr der Fall. „Die Menschen wollen Freiraum“, merkt der Metallgestalter an.

Wichtig sei für ihn auch die Arbeit des Bundesverbands Kunsthandwerk. Dadurch könne man Kontakte knüpfen, bei Ausstellungen im In- und Ausland profitieren sowie informiert bleiben. Der Riedericher habe zwar inzwischen einen gewissen Kundenstamm in Deutschland bis zur Schweiz aufgebaut, aber durch die Verbandsarbeit werden den Künstlern viele Chancen geboten. Darunter fällt auch organisatorisches, beispielsweise bei Ausstellungen im Ausland durch einen Sammeltransport. „Das Wichtigste ist aber der Kontaktaufbau“, erklärt Geiger. Das gelingt nicht allein bei Ausstellungen, sondern auch bei Märkten. Prinzipiell brauche aber das zeitgenössische Kunsthandwerk Förderer, macht der 63-Jährige deutlich. Das ist einer der Gründe, warum sich Geiger für die Teilnahme am „Europäischen Tag des Kunsthandwerks“ entschieden hat. Damit könne das Handwerk wieder in die Öffentlichkeit gerückt werden und so das Interesse junger Menschen wecken. Denn auch in dieser Branche fehle es an Nachwuchs.

Das gelte aber nicht allein für die Schmiedekunst, sondern auch für die Nachfrage, nach solchen Kunstobjekten. Oft spielt der Preis die entscheidende Rolle. „Dabei“, so Geiger, „ist es einfach, diesen zu erklären.“ Vom Materialwert, über die Verarbeitungskosten bis zur Arbeitszeit kann eine kunsthandwerklich gefertigte Lampe schon einige hundert Euro kosten und mehr. Erich Geiger ist es daher wichtig, einen Einblick in diese Kunstform zu geben, zu informieren und vielleicht Leidenschaften zu wecken.