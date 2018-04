Donnstetten Im Ruhestand die USA erkundet

Donnstetten / Alexander Thomys

Am morgigen Sonntag wird im Westerheimer „Rössle“ groß gefeiert werden, wenn Elfriede Munderich aus Donnstetten ihren 90. Geburtstag feiert. Bereits zuvor erzählte die noch 89-Jährige unserer Zeitung aus ihrem Leben, das viele Jahre von harter Arbeit geprägt war. „Schon mit zehn Jahren musste ich bei der Kindererziehung mithelfen“, macht Elfriede Munderich deutlich. Was kaum verwundert: Schließlich war die Donnstetterin die Älteste von zehn Kindern ihrer Eltern. Ihre fünf Brüder starben inzwischen, ebenso wie eine Schwester. „Jetzt sind wir noch zu viert“, sagt Munderich. Ihre jüngste Schwester wird an ihrem Ehrentag fehlen. Sie lebt in New York und war kürzlich zu Gast in ihrer alten Heimat.

An ihre vier Besuche in Amerika denkt Elfriede Munderich mit sichtbarer Begeisterung zurück. Mit ihrem 2016 verstorbenen Ehemann Hans Munderich, reiste sie einst fünf Wochen durch die Vereinigten Staaten. Da waren beide schon im Ruhestand. „Da hat man endlich etwas vom Leben gehabt, davor hat man ja immer schaffen müssen“, blickt Elfriede Munderich zurück. Los ging das mit der Erziehung ihrer jüngeren Geschwister, vor allem, nachdem ihr Vater in Kriegsgefangenschaft gestorben war. „Sein jüngstes Kind hat er nicht mehr erlebt“, bedauert die 89-Jährige noch heute.

Später half die Schwäbin in der Landwirtschaft aus. Erst im Elternhaus, später bei Ehemann Hans Munderich, der bei der Firma Scheufele arbeitete und zugleich als Ortsvorsteher in Donnstetten gefragt war und doch als Nebenerwerbslandwirt weitermachte. „Ich bin mit den Kühen mitgegangen und habe noch von Hand ein Feld eingesäht“, erinnert sich Elfriede Munderich und macht die dazu notwendigen Handbewegungen nach.

Die harte Arbeit prägt. Erst 1988 beenden die Munderichs die eigene Landwirtschaft. Zur harten Arbeit gehört wohl auch die Pflege ihrer Mutter und ihres Großvaters, den sie schon in jungen Jahren ein Dreivierteljahr lang betreute. „Ich bin dankbar, dass ich ihn pflegen konnte“, sagt Elfriede Munderich und bedauert, dass dies heute nicht mehr selbstverständlich sei. „Das tut man heute ja nicht mehr, es gibt ja die Gelegenheit, die alten Leute abzuschieben.“

An ihren Ehemann, mit dem Elfriede Munderich zwei Kinder hatte, denkt die 89-Jährige gerne zurück. „Am 14. Juli 1951 haben wir geheiratet“, sagt die Jubilarin und freut sich: „Wir haben ein langes gemeinsames Leben gehabt.“ Die Eiserne Hochzeit haben die Eheleute noch gefeiert, ehe Hans Munderich 2016 verstarb. Zuvor hatten die Munderichs ihre Tochter an den Krebs verloren. „Das war für sie ein harter Schlag“, erinnert sich ihr Sohn Günter. Überhaupt, so stellt die 89-Jährige fest, wird es in ihrem Heimatdorf zunehmend einsam um sie herum. „Die alten Nachbarn sterben langsam weg“, bedauert Elfriede Munderich. Wie sich Donnstetten entwickelt hat, lässt die Senioren aber auch heute noch staunen. „Wie das früher war, kann man ja gar nicht mehr glauben“, sagt Elfriede Munderich und denkt dabei etwa an die damals nicht befestigten Ortsstraßen.

Ihren Lebensabend genießt die Donnstetterin indes nach Kräften. So geht die Rentnerin gerne, wenn es das Wetter erlaubt, in ihrem Heimatort spazieren, auch die Tageszeitung wird noch täglich gelesen. Das Essen wird dagegen geliefert, die Diakonie schaut zwei Mal am Tag nach dem Rechten. Mit dem Altern hadert Elfriede Munderich nicht und bleibt eher gelassen. „Man merkt zwar, dass alles langsam nachlässt“, sagt die fast 90-Jährige; vor allem das Gehör spielt nicht mehr so mit wie früher. „Aber mit 90 ist halt irgendwann Feierabend“, sagt Elfriede Munderich und lächelt.