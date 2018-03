Tiefbau Im Herbst dieses Jahres wird gebaut

Neckartenzlingen. / Peter Swoboda

Mit der Planung für die Tiefbauarbeiten in der Robert-Bosch-Straße hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung das Büro Blankenhorn beauftragt. Hier soll die gesamte Straßenfläche und ein Teil des Gehwegs erneuert werden. Die Randeinfassungen werden je nach Zustand stellenweise saniert, und die Straßeneinläufe müssen ebenfalls erneuert werden. Die Robert-Bosch-Straße wurde bereits vor vier Jahren in einem ersten Abschnitt zwischen der B 297 und der Einmündung Ulrich-Gminder-Straße saniert. Die nun anstehenden Arbeiten erfolgen im Vorgriff des Baus eines Kreisverkehrs zwischen der B 297 und Robert-Bosch-Straße. Die Kosten liegen bei 330 000 Euro. Gebaut wird zwischen September und November.