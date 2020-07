Nach einer Woche Freibadbetrieb im Corona-Modus ziehen die Stadtwerke ein positives Fazit: Das Hygienekonzept funktioniert, sodass nun auch die maximale Besucheranzahl erhöht werden kann. Auch die neue Corona-Verordnung wurde an ein paar Stellen verändert, sodass darüber hinaus noch weitere Lockerungen umgesetzt werden können.

● Ab Freitag, 10. Juli, wird die Anzahl der Besucher pro Zeitfenster von bisher 250 auf 350 Personen erhöht.

● Das Schwimmerbecken bleibt auf maximal 75 Schwimmer begrenzt.

● Im unteren Bereich werden die Spinde geöffnet. Die Innenduschen dürfen nun auch nach dem Schwimmen benutzt werden.

● Der Aufenthalt in den Sanitärräumen soll weiterhin unter Wahrung des Abstandsgebotes auf das Mindestmaß reduziert werden.

In enger Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde und den Änderungen in der Corona-Verordnung werden zudem die bisherigen Laufwege auf dem Freibadgelände geändert und der Einbahnverkehr im vorderen Freibadbereich und der Liegewiese aufgehoben.Der Mindestabstand muss weiterhin beachtet werden.

„Nach über einer Woche im Freibadbetrieb haben wir überwiegend positive Rückmeldungen erhalten, sodass wir diese Anpassungen im Freibad vornehmen können“, sagt der Technische Leiter der Stadtwerke, Giancarlo Bragagnolo. „Ein großes Dankeschön allen Badegästen und Bädermitarbeiter, die das erst möglich machen“, ergänzt Carmen Haberstroh, Finanzbürgermeisterin und kaufmännische Werkleiterin der Stadtwerke Metzingen. Gemeinsam hätten sie alle erst einmal Geduld, Gelassenheit und Verständnis für die neue Situation aufbringen müssen.

„Umso mehr freuen wir uns – zusammen mit dem Gemeinderat – über das Lob und die Anerkennung unserer Badegäste, dass wir in Metzingen den Freibadbetrieb möglich gemacht haben. Und wir sind dankbar über die Anregungen unserer Badegäste, die uns in den letzten Tagen erreicht haben. Sie tragen dazu bei, den Corona-Betriebsablauf weiter zu optimieren und somit einen Mehrwert für alle zu schaffen“, fügt Giancarlo Bragagnolo hinzu.

Die ab Freitag, 10. Juli, gültigen Regeln

Online-Tickets gibt es unter www.stadtwerke-metzingen.de.

Wie viele Badegäste dürfen zeitgleich ins Freibad? Die Corona-Verordnung Sportstätten definiert Vorgaben zu Höchstgrenzen für die Zahl der Badegäste, die sich gleichzeitig auf dem Gelände des Freibades aufhalten dürfen. Leitgedanke für die Stadtwerke war es dabei, einerseits Engpässe oder kritische Situationen zu vermeiden und andererseits einer möglichst großen Zahl von Badegästen den Eintritt zu ermöglichen.

Der Freibadbesuch wird von Montag bis Sonntag, aufgeteilt in jeweils zwei Zeitfenster, möglich sein: Von 8 bis 12 Uhr (Einlass bis 11.15 Uhr) und von 13 bis 20 Uhr (Einlass bis 19.15 Uhr). Die Pause von 12 bis 13 Uhr wird für Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten genutzt. Auch Besucher, die sich an einem Tag für beide Zeitfenster ein Ticket gekauft haben, müssen in der Pause das Freibad verlassen. Je Zeitfenster können sich 350 Personen gleichzeitig auf dem Freibadgelände aufhalten. Das Schwimmerbecken ist auf maximal 75 Schwimmer begrenzt.

Welche Angebote stehen zur Verfügung? Das kombinierte 50-Meter-Schwimmer-/Nichtschwimmerbecken sowie der Kleinkinderplanschbereich sind geöffnet. Die weitläufigen Liegeflächen stehen nahezu vollständig zur Verfügung, um einen Platz mit ausreichend Abstand zu finden. Bisher nicht zur Verfügung steht die Rutsche. Der Sprungbereich ist betriebs- und bedarfsabhängig geöffnet. Die Kinderspielplätze und das Beachvolleyballfeld können unter Wahrung der Hygiene- und Abstandsregeln benutzt werden. Die Freibadgastronomie ist geöffnet.

Wie funktioniert der Zutritt? Wo und wie kann man die Eintrittskarten erwerben? Es gibt keinen Verkauf von Eintrittskarten an der Freibadkasse. Eintrittskarten für das Metzinger Freibad können über das neue Online-Buchungssystem der Stadtwerke Metzingen gekauft werden. Am Freibad selbst findet kein Kartenverkauf statt. Online sind Einzeltickets (Erwachsene/Kinder und Jugendliche/Kleinkinder) buchbar. Je Buchung kann nur ein Zeitfenster ausgewählt werden. Bei jedem Buchungsvorgang müssen für jeden Badegast der Name, für den Hauptbucher zusätzlich E-Mail, Telefonnummer und Anschrift angegeben werden. Nach erfolgreicher Buchung und Onlinezahlung erhält man ein PDF-Ticket mit Barcode per E-Mail, das man am Freibad-Eingang auf dem Smartphone oder ausgedruckt vorzeigen muss. Das Online-Buchungssystem ist über die Internetseite der Stadtwerke Metzingen unter www.stadtwerke-metzingen.de erreichbar. Für alle, die nicht über einen Internetzugang verfügen oder Hilfestellung benötigen, bieten die Stadtwerke in Ihrem Kundenzentrum in der Stuttgarter Straße 59 die Möglichkeit, Tickets zu erwerben. Die Bezahlung kann hier nur bar erfolgen. Telefonische Buchungen oder Ticketreservierungen sind allerdings nicht möglich.

Welche Regeln gelten im Schwimmer-/Nichtschwimmerbecken? Die Schwimmer sind angehalten, den Mindestabstand von 1,50 Metern zu beachten. Nebeneinanderschwimmen ist nicht gestattet. Eine spezielle Einteilung von Bahnen ist nicht vorgesehen. Im kombinierten Schwimmer-/Nichtschwimmerbecken dürfen sich nicht mehr als 75 Gäste gleichzeitig aufhalten.

Sind Umkleide- und Sanitärbereiche nutzbar? Auch die Sanitär- und Umkleidetrakte unterliegen den Corona-Beschränkungen. Für die Toiletten und Innenduschen gibt es einen kontrollierten Zugang mit begrenzter Nutzerzahl. Die Innenduschen dürfen genutzt werden. Zusätzlich stehen die Außenduschen am Durchschreitebecken zur Verfügung. Die ­Einzelumkleiden können genutzt werden, sind aber anzahlmäßig eingeschränkt. Haartrockner sind nicht nutzbar.