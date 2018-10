Bad Urach Im Familienkreis zum Gewinn gerätselt

Bad Urach / Michael Koch

Daniel Krull, Gewinner des Sommerpreisausschreibens unserer Zeitung, hat gestern den Gutschein für seine Dresden-Reise in Empfang genommen. „Ein schönes langes Wochenende zum Jahresende hin“ wolle sich der 24-jährige Uracher in Sachsen machen, wen er mit auf die Reise nehmen wird, steht noch nicht fest. Als „knackig“ bezeichnete der Fußballer des SV Würtingen das Luftbilder-Rätsel. Einige Orte habe der Außendienstmitarbeiter eines Metzinger Textilpflegeunternehmens selbst erkannt, manche Aufnahmen seien im Familienkreis analysiert worden, andere Informationen wiederum im Internet gesucht und gefunden worden. Egal wie, am Ende hatte Tobias Krull alle 18 Fragen richtig beantwortet.