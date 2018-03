Outletcity Im April steht der Rohbau

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Die Arbeiten auf dem ehemaligen G&V-Areal kommen gut voran. Etwa 60 Teilnehmer der Veranstaltungsreihe Gläserne Fabrik (organisiert von der städtischen Wirtschaftsförderung) haben sich gestern davon ein Bild gemacht. Es herrschte Helmpflicht, feste Schuhe waren zwar nicht vorgeschrieben, aber ratsam.

Aus allen Seiten dringt dort Baustellenlärm. Bagger tragen Erde ab, ständig kreisen an Kränen hängende Gegenstände durchs Bild, Steinbrecher zermalmen Überreste abgerissener Gebäude zu Kies und grobkörnigem Sand. 90 Arbeiter sind derzeit auf der Baustelle, 55 000 Kubikmeter Aushub sind bereits angefallen. Der größte Teil landete auf der Erdeponie Eningen, der Rest verblieb vor Ort. Zur Wiederauffüllung, denn Teile des Areals werden renaturiert und neu moduliert.

Die Besucher zeigten sich erstaunt über die Fortschritte. Die ersten Gebäude sind bereits zu erkennen. Die mit der Hausnummer 9 und 10 am künftigen Hugo-Boss-Platz haben bereits das Erdgeschoss und betonierte Wände im Obergeschoss. Im April steht der Rohbau. Teile der Tiefgarage sind ebenfalls bald fertig, zumindest bereits betoniert und weiß angestrichen. Zurzeit sind die Installationsarbeiten im Gange.

Wo jetzt eine große Baugrube klafft, kommt der Rest der Tiefgarage rein, oben drauf entsteht der Hugo-Boss-Platz. Betonpflastersteine, in Anthrazit gehalten, umsäumen ihn, in der Mitte werden Beton und Naturstein in einem Muster verlegt, das an Intarsien erinnert.

Auch die Gebäude Nummer 6, 7 und 8 wachsen in die Höhe, teilweise sind bereits Decken eingezogen. Im Frühjahr 2019 werden sie alle fertig sein: „Mein lieber Mann“, hat ein erstaunter Herr gesagt, „Holy hätte besser auch den Berliner Flughafen gebaut.“

Holy baut als Investor fünf der sechs auf dem Areal entstehenden Gebäude. Das sechste baut das Unternehmen Hugo Boss. Es wird das Flaggschiff dieses neuen Teils der Outletcity. Noch sieht man von ihm nichts. Große Bagger bereiten dieser Tage das Gelände vor, das an die Christian-Völter-Straße angrenzt. Der Boss-Store soll dann ebenfalls 2019 bezugsfertig sein. Etwas länger dauert die Renaturierung der Erms mitsamt dem Park, auch einige Hotels kommen erst später hinzu: Mitte 2020 ist die Baustelle Vergangenheit.