Dorfleben Im alten Ortskern blüht wieder eine Sommerlinde

Grafenberg / MARA SANDER

Fröhlich und hochmotiviert starteten am Samstag fast 50 ehrenamtliche Müllsammler von Vereinen, Feuerwehr und der Grafenberger Gemeindeverwaltung mit Traktoren zu verschiedenen Einsatzorten. Sie sammelten dann insgesamt etwas weniger Müll als in vergangenen Jahren.

Etwa 3,5 Kubikmeter sind zwar immer noch viel, aber es gab auch schon Jahre mit fünf Kubikmetern von wild entsorgtem Müll.

Gelassen nahm es das „Sauberteam“ hin, dass am Ortsausgang Richtung Tischardt erheblich mehr Fast-Food-Verpackungen zu finden waren als an anderen Stellen. Das könnte natürlich daran liegen, dass es sich manche Autofahrer im täglichen Stau auf der Ortsdurchfahrt schmecken lassen, um den Müll dann am Ortsende mit sportlichem Weitwurf aus dem Fenster zu werfen.

Ärgerlich war allerdings die Gruppe, die das Waldgebiet hinter der Rienzbühlhalle an der Verbindungsstraße nach Kohlberg von wildem Müll befreite und dabei jede Menge Flaschen fand. „Dieses Jahr war es echt der Wahnsinn, an der Landstraße nach Kohlberg haben wir 300 Flaschen Wein- Leergut gefunden. Eigentlich sollte so etwas angezeigt werden. Seit zwanzig Jahren helfe ich nun in Grafenberg mit und so etwas habe ich noch nicht gesehen“, so der Vorsitzende der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins, Joachim Defrancesco.

Ein Fahrzeugkennzeichen aus dem Landkreis Esslingen kann ebenso bei der Polizei abgeholt werden wie Führerschein und Ausweispapiere, die bei der Frühjahrsputzaktion auf dem Gemeindegelände gefunden wurden. Zu hoffen ist, dass man dem Müllsünder auf die Spur kommt, der eine große Menge an Werbeprospekten einfach in den Wald statt in Briefkästen geworfen hat. Und das dafür auch noch bezahlt bekommt.

Zum Abschluss der Markungsputzete gab es Erfreuliches, denn es schloss sich wie jedes Jahr die Aktion „Tag des Baumes“ des Albvereins an, bei der immer mindestens ein Baum im Ort gepflanzt wird.

Dieses Mal war es ein besonders markanter Ort, denn die alte Dorflinde an der Kreuzung Friedhofstraße/Kirchstraße/Bergstraße musste vor einigen Monaten gefällt werden, weil sie von einem Pilz befallen war.

Sie wurde nun durch eine Sommerlinde ersetzt.

Damit setzt der Albverein die Tradition der Dorflinde, wie sie es zumindest früher in nahezu jedem Ort gab, fort.

Defrancesco erklärte dazu an Beispielen, welche Funktionen dieser Baum zumindest früher hatte, vom Treffpunkt für ein Schwätzchen über den Baum, unter dem Gericht gehalten wurden bis hin zum Tanztreff.

Außerdem gab es in fast jedem Ort ein Gasthaus „Linde“, so auch in Grafenberg, allerdings an anderer Stelle als jetzt die „Krone“. Bauhofmitarbeiter, Bürgermeisterin und Albvereinsmitglieder pflanzten die „Mehrjährige Sommerlinde“ gemeinsam und fachgerecht, so dass sie wieder zum blühenden Mittelpunkt des alten Ortskerns heranwachsen kann.