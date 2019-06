Tollwutgeimpft und versichert muss man sein. Und ein Hund. Dann ist man startberechtigt beim großen Hunderennen, das der Verein für Hundefreunde Metzingen unter das Motto stellt „Metzingen sucht den schnellsten Hund“. Das Spektakel gibt es am Sonntag, 30. Juni, ab 11 Uhr auf dem Hundesportplatz im Gewann Schirm zu sehen. Denn die Wettkämpfer unter den Hunden freuen sich über Zuschauer, zumindest aber der Veranstalter. Der Verein der Hundefreunde Metzingen ist zu erreichen über die L 378A (zwischen Metzingen und dem Abzweig nach Sondelfingen). Auf Höhe der Reitanlage Markhof führt ein Fahrweg zum Hundesportplatz.

Anmelden darf man seinen Hund am Sonntag ab 11 Uhr am Hundesportplatz. Die Teilnahme am Rennen kostet fünf Euro, freilich gibt es bei der Veranstaltung auch Essen vom Grill sowie kühle und warme Getränke und Kuchen. Für ein unterhaltsames Rahmenprogramm sorgen Turnierhunde- und Gebrauchshundesportler.