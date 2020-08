Die Hugo Boss AG setzt auch nach der Corona-Pandemie weiterhin auf mobiles Arbeiten. Im Oktober will das Unternehmen ein hybrides Arbeitskonzept namens „Threedom of Work“, das einen Mix aus Büropräsenz und Mobilarbeit vorsehe, einführen. Das hat der Modekonzern mit Stammsitz in Metzingen am Mittwoch, 19. August, mitgeteilt.

Damit sei der Konzern eines der ersten Unternehmen in der Textilbranche, das die dauerhafte Ausweitung des mobilen Arbeitens zum Standard mache. Betriebsrat und Vorstand haben das neue Arbeitsgestaltungsmodell bereits beschlossen. Gelten soll es zunächst für die rund 3200 Mitarbeiter in Deutschland, deren Tätigkeit keine physische Anwesenheit am Arbeitsplatz erfordert.

Das Konzept sieht drei Präsenztage von Dienstag bis Donnerstag vor, an den anderen beiden Tagen können die Mitarbeiter ihren Arbeitsort frei wählen. „Die drei Präsenztage stellen sicher, dass Meetings und Veranstaltungen planbar sind, zudem fördern sie weiterhin die Unternehmenskultur, die bei Hugo Boss besonders auf dem persönlichen Miteinander beruht“, teilt das Unternehmen mit.

„Dem Beschluss zur Flexibilisierung des Arbeitsgestaltungsmodells ging eine interne Umfrage unter rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern voraus, die zu einem eindeutigen Ergebnis kam: Über 90 Prozent der Befragten begrüßten zwei bis drei Tage mobiles Arbeiten in der Woche. Sie fühlten sich in der Corona-Krise im Homeoffice weniger gestresst, waren produktiver und hatten mehr Zeit für die Familie.“ Auch die Führungskräfte hätten angegeben, mit der Arbeit ihrer Teams aus dem Homeoffice „sehr zufrieden zu sein“. Der „ungeplante Großversuch im Homeoffice“ habe somit gezeigt, „dass die physische Anwesenheit im Büro an fünf Tagen in der Woche für das Arbeitsergebnis nicht entscheidend ist.“

Spätestens da sei dem Unternehmen klargeworden, „dass die Zukunft einer individuell gestaltbaren Mischform aus Büropräsenz und mobilem Arbeiten gehört“, fasst Jochen Eckhold, der Chef des Bereichs Global Human Resources, zusammen. „Mit dem hybriden Arbeitsmodell gehen wir als Arbeitgeber gezielt auf das wachsende Bedürfnis der Mitarbeiter nach räumlicher und zeitlicher Flexibilität ein.“ So komme man der Vereinbarkeit von Familie und Beruf entgegen, leiste einen Beitrag zum Klimaschutz durch Reduzierung von Anfahrtswegen und werde als Arbeitgeber attraktiver. Ähnliche Modelle sollen zeitnah auch in den internationalen Tochtergesellschaften etabliert werden.

Weltweit beschäftigt Hugo Boss rund 14 600 Mitarbeiter in 60 Tochtergesellschaften rund um den Globus. Weitere Infos: group.hugoboss.com.